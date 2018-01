Středočeský výbor ROP neschválil vynětí Čapího hnízda z financování EU

Zastupitelé za STAN trvali na tom, aby projekt Čapí hnízdo z evropského financování vyjmut nebyl, jakkoli doporučení Ministerstva financí je opačné. Zároveň požadují, aby na základě zprávy Evropského úřadu pro boj proti podvodům OLAF bylo s příjemcem dotace zahájeno řízení o vrácení do státního rozpočtu.

„Jestliže se jedná o peníze, které projektu dala Evropská unie, ať jsou to tedy evropské úřady, které rozhodnou, zda projekt proplatí nebo ne. A to i za cenu, že to bude znamenat snížení dotace,“ uvedl po zasedání výboru zastupitel za Starosty a nezávislé Ctirad Mikeš.

Členové regionální rady stále nemají k dispozici kompletní zprávu Evropského úřadu pro boj proti podvodům OLAF, která se dotací zabývala, a nadále žádají ředitele úřadu a středočeskou hejtmanku Pokornou Jermanovou (ANO 2011), aby zprávu před jednáním poskytli. Pouhý den před klíčovým jednáním byl zastupitelům doručen pouze závěr zprávy OLAF.

„Po mých zjištěních nedošlo k žádné chybě ze strany úředníků ROP. Jestliže dnes premiér Andrej Babiš veřejně prohlašuje, že se OLAF spletl, že projekt Čapí hnízdo byl v pořádku, pak tedy přeci není důvod, aby byl z evropského financování vyjmut,“ namítl další člen výboru za STAN Petr Štěpánek.

Kvůli padesátimilionové dotaci pro rekreační a konferenční areál Čapí hnízdo obvinila policie premiéra Andreje Babiše (ANO) a prvního místopředsedu ANO Jaroslava Faltýnka. Oba požádali o vydání k trestnímu stíhání, což vzápětí mandátový a imunitní výbor poslanecké sněmovny odhlasoval.

autor: Tisková zpráva