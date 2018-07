Téměř tři desítky oborů vyučovaných na UK patří mezi nejlepší na světě

21.07.2018 8:19

Univerzita Karlova patří v téměř třech desítkách oborů mezi nejlepší světová pracoviště. Ukázaly to výsledky žebříčku Global Ranking of Academic Subjects, který patří pod jedno z nejprestižnějších mezinárodních srovnání vysokých škol, Academic Ranking of World Universities.