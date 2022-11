Turistický spolek Lipenska: Lipenští vodní záchranáři pořádají kurzy v otužování

reklama

Do Dolní Vltavice, kde mají základnu, veškeré profesionální zázemí a mohou nabídnout kompletní odborný servis, jezdilo mnoho firem nejen z jižních Čech.

Na zimu chystají otužilecké kurzy pro firmy, ale i jednotlivce. Chtějí laické veřejnosti vysvětlit, jak se otužovat zdravě, správně a nehazardovat se zdravím. „Dnes se mnoho lidí otužuje na hraně rizika - jde o moderní trend, který propukl v době covidu, kdy se nic jiného pomalu ani dělat nemohlo. Lékař z řad záchranářů v rámci přednášky jasně dle prezentace ukazuje, jak je dobré se otužovat celoročně - chodit bos, méně oblečený a hlavně nepřetápět prostory ve kterých bydlíme a to hlavně v noci, při spánku,“ uvádí Milan Bukáček.

Zájem čekají obrovský – nabitou měli celou letní sezónu a o otužování je stále větší zájem i mezi laiky. Během třeba i několikadenního programu se snažíme lidem představit práci vodního záchranáře. „Frekventanti si mohou vše na naší práci vyzkoušet a hlavně se pobavit. Nikoho do ničeho nenutíme, většinou za námi účastnici programu chodí, že by si chtěli vyzkoušet ještě další aktivity. Je to milé, nás to baví, stmeluje to i náš tým, když dokážeme programy dobře zajistit,“ shrnuje.

Finanční prostředky následně použijí pro činnost celého spolku a nákup nutných prostředků. Záchranáři pravidelně pořádají kurzy první pomoci pro firmy ze širokého okolí. Pravidelně již nekolik let organizujeme i kurzy vodní záchrany a tzv. přežití pro Jihočeskou univerzitu, Palackého univerzitu Olomouc, základní a střední školy, záchranáře a vojáky. „Školí u nás opravdoví záchranáři z praxe. Jsou to odborníci a svou práci zvládají výborně. Rádi tuto službu nabízíme, protože v krizových situacích musí člověk umět se rozhodnout a umět jednat rychle, nejhorší je nedělat nic. Veškeré finance, co vyděláme investujeme do naši činnosti - dalšího vzdělávání naši lidí, proškolení, zvyšování kvalifikace a do materiálu,“ shrnuje Bukáček.

