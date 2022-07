Turistický spolek Lipenska: Reprezentanti v dálkovém plavání se v Lipně utkají O pohár starostky Černé v Pošumaví

reklama

„Buďte u toho. Ať už plavete jen pro radost, změřte své výkony s olympioniky a účastníky světových pohárů a přemožitelů kanálu La Manche," uvádí ředitel závodu a náčelník Vodní záchranné služby na Lipně Milan Bukáček.

Do Dolní Vltavice přijedou i mezinárodní plavci a závodů se účastní reprezentační družstvo ČR včetně juniorské reprezentace.

„Loni tu před olympiádou v Tokiu plaval Matěj Kozubek, ověřil si svou formu a následně odletěl na olympiádu, kde reprezentoval ČR na 20 kilometrů dlouhé trati,“ uvádí Milan Bukáček.

Českokrumlovští a lipenští vodní záchranáři ve spolupráci s obcí Černá v Pošumaví a společností Pro-Sport ČK tento závod organizují.

Vodní záchranáři připravili na víkend zábavný program pro celou rodinu.

Tradiční akce je určená pro registrované i neregistrované sportovce od dětských až po seniorské kategorie, plavat se bude na vzdálenosti od 500 metrů do 10 kilometrů. Závod je součástí projektu „ČUS sportuj s námi“.

„Vždy nás těší velký zájem o účast na závodech. Jen do závodu Českého poháru k nám loni přijelo více než 350 plavců. Doufám, že i veřejnost si přijde ve všech kategoriích zaplavat. Těšíme se na skvělou atmosféru a hodnotné sportovní výkony. Podmínky jsou ideální, voda má 25 stupňů,“ dodává Bukáček.

Po celý den je připraveno také občerstvení v podobě domácích výrobků nejen pro závodníky, ale i veřejnost. Po celé dva dny bude k dispozici prodejní stánek firmy Delphinsub, se sortimentem zboží pro milovníky plaveckých sportů především pak pro závodní plavce. V sobotním odpoledním doprovodném programu je možné si aktivně vyzkoušet jízdu na seakajaku, raftu, dovednosti poskytnutí první pomoci a mnoho dalšího. Diváci se také mohou těšit na ukázku výcviku mladých vodních záchranářů. Překvapením sobotní odpoledne pak bude vystoupení hudební skupiny Kde&Kdo ve znamení folk, country, blues a večer pak obohatí vlastní záchranářská hudební produkce.

Registrace závodníků na sobotní závod je od 12.00 do 13.00 hod, se startem mládežnických kategorií ve 14.00 hod a registrace závodníků na nedělní závod je do 9.00 hod se startem v 9.20 hod.

Plavci budou bojovat o pohár starostky Černé v Pošumaví, pohár Lipenského vodního záchranáře a pohár prezidenta Vodní záchranné služby Horního Rakouska. Sponzory akce jsou Nadace ČEZ, společnosti Pro-Sport ČK, ČUS, Jihočeského kraje,

Vojenských lesů a statků a materiálová podpora obce Černá v Pošumaví, hotelu Resort Relax, Propagačního podniku s.r.o. a dalších partnerů.

Nyní jsou do závod přihlášení:

Vít Ingeduld – do loňského roku dlouholetý reprezentant, Kometa Brno, 28 let, účastník 5 ME a 4 MS, naposledy ME vloni.

David Ludvík – reprezentant, 20 let, Kometa Brno, vloni ME juniorů v Paříži, letos premiéra v seniorském evropském poháru na Sardínii

Marek Matoušek – reprezentant, 19 let, letos startoval v červnu na ME juniorů v portugalském SEtubalu a premiérově na EP na Sardínii

Vojislav Štěrba – předminulý týden vyhrál MČR na 20 km!, druhý muž průběžného bodování ČP za Matějem Kozubkem

Denis Borovka – bronzový z MČR na 20 km v Račicích za Štěrbou a Kozubkem, třetí muž průběžného bodování letošního ČP

Pavlína Soukupová – 22 let, bronzová z Račic MČR na 20km, druhá žena průběžného bodování ČP – za Lenkou Štěrbovou, účastnice MEJ 2019 v Račicích, dcera olympionika Pavla Soukupa (Atlanta 1996, atletika 800m)

Sandra Kazíková – 46 let, 2 olympiády – Athény 2004, Peking 2008 – 50VZ, sprinterka

Justýna Mašková – třetí žena průběžného bodování letošního ČP

Petra Venturová – 46 let – bývalá repre (roz. Passerová) – 4. místo z ME ve Vídni 1995 na 5km

