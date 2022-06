Turistický spolek Lipenska: Rožmberské stádo bizonů je o šest mláďat větší

reklama

"Mláďata v našem prostředí zásadě není těžké odchovat. Je to proto, že mají pro svůj život v našich výbězích skvělé přírodní podmínky, areál je dostatečně velký a zvířata mají velmi dobrý welfare. Matky si s mláďaty poradí samy, nemusíme o ně nijak zvlášť pečovat. Samozřejmě se někdy i stane, že slabší kus nebo nemocné mládě je bohužel stádem vyloučeno a v řádu týdnů zahyne. Do těchto přírodních procesů ale vůbec nezasahujeme," uvedl uvedl Martin Urbanec, který má ve firmě Agrowald chov bizonů na starosti.

Ani letos to nebylo jiné a ze sedmi narozených mláďat jedno uhynulo. Dodal, že ročně se v chovu narodí v průměru šest až osm kusů. "Kromě zmíněné přirozené mortality se jeden až dva kusy ročně selektivním způsobem loví. Zejména starší kusy, které jsou již za pohlavní zralostí. Takže stádo se rozrůstá velmi pomalu," řekl Urbanec.

Podle Urbance mají zvířata na pastvinách, které se rozkládají mezi Rožmberkem nad Vltavou a Vyšším Brodem, ideální podmínky. "Převažují zde louky, navíc v remízkách jsou rozvaliny bývalé zaniklé vesnice, kde mají bizoni úkryt. Kromě toho jsou zde rybníčky a potoky, což je výhodné v období sucha, protože zvířata tím pádem mají stále dostatek vody na pití," popisuje výhody Urbanec.

Společnost Agrowald se kromě zemědělství věnuje hlavně lesnictví a myslivosti. Obhospodařuje několik tisíc hektarů pozemků a lesů především v okolí Vyššího Brodu a Rožmberku nad Vltavou. Společnost zaměstnává několik desítek lidí, v sezóně pak najímá asi stovku dalších. Kromě toho provozují lesní školky s roční produkcí okolo 5 milionů sazenic. Dříve s hlavním zaměřením na smrk, dnes v drtivé většině produkují listnáče, především buk a dub.

Agrowald provozuje i další rozsáhlé obory. Chová v nich například jelena evropského, muflona obecného nebo daňka skvrnitého. Urbanec uvedl, že spíš než bizona nejprve Agrowald preferoval zubra evropského, ale kvůli složitější veterinární a myslivecké legislativě nakonec od myšlenky ustoupil.

"Bizoni pro nás nikdy nebyli cílem ekonomického prospěchu . Je to zajímavost a radost z chovu. Plus máme kam brát zahraniční exkurze a samozřejmě je to místní zajímavost, na kterou region vždy poukazuje," uvedl Urbanec. Dodal, že v létě je základní potravou bizonů pastva. Občas dostanou i starší tvrdý chléb, který je pro ně lahůdkou. "V zimě je pak přikrmujeme senem. Velkou výhodou bizonů je, že se jedná o velice nenáročná zvířata," dodalUrbanec.

"Společnost Agrowald je naším členem a jsme za to moc rádi. Ačkoli je to lesnická a zemědělská společnost, tak provozuje nově zrekonstruovaný penzion U Fořta a do cestovního ruchu na Lipensku se významně zapojuje tím, že podporuje řadu našich aktivit a to nejenom v okolí Rožmberka nad Vltavou. Loni třeba Agrowald obnovil v Rožmberku Svatohubertské slavnosti a byla to veliká krása! Nebo také dodává dřevo pro různé dobročinné účely. Loni se významně zapojil do celolipenské akce, kdy jsme poslali do moravských obcí zasažených tornádem, řezivo za milion korun a část byla právě z Agrowaldu. Naposledy Agrowald dodal dubovou kulatinu pro řezbáře, kteří z ní tvoří umělecká díla u penzionu Dobík na Pasečné, což je také náš člen," pochvalně uzavírá Jiří Mánek, předseda Turistického spolku Lipenska.

