Tým silniční bezpečnosti: Ve Francii od neděle 1. července mimo obec maximálně osmdesátkou

Uvedené opatření by mělo snížit počty obětí nehod o desetinu. Jede-li řidič osmdesátkou, stačí před překážkou zastavit. Jede-li devadesátkou, narazí do ní rychlostí minimálně 50 km/h. Postih za nedodržení maximální povolené rychlosti může vyjít českého řidiče na téměř 100 tisíc korun. Navíc hrozí i pobyt ve vězení.

Od 1. července se ve Francii svezeme mimo obec maximálně osmdesátkou. Toto omezení pochopitelně neplatí na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. Dále pak nebude rychlost omezena na silnicích s obousměrným provozem, kde se nacházejí středová kovová svodidla, betonové zábrany či terénní úprava fyzicky oddělující protijedoucí vozidla. Snížení maximální povolené rychlosti jízdy z devadesáti na osmdesát kilometrů v hodině bude nařízeno na silnicích, na nichž umírá 55 procent z celkového počtu obětí dopravních nehod ve Francii. Od uvedeného opatření si francouzští odborníci slibují snížení každoroční bilance fatálních nehod o 300 až 400 obětí, navíc se očekává citelné snížení osob, jež utrpí těžké zranění.

„Ve Francii loni zemřelo následkem dopravních nehod 3 448 osob. Navíc v letech 2014 až 2016 zaznamenávaly statistiky každoroční nárůst obětí. V roce 2017 došlo jen k symbolickému poklesu o 0,8 procenta, zatímco průměrné snížení za celou EU bylo bezmála dvouprocentní. Snížení maximální povolené rychlosti by tak mělo napomoci výrazně snížit počty mrtvých, a to o zhruba desetinu,“ vysvětluje Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti. Argumentuje se tím, že překračování maximálních rychlostních limitů či nepřiměřeně vysoká rychlost jízdy stojí za jednou třetinou všech smrtelných nehod. Jednoprocentní snížení průměrné rychlosti jízdy by mělo snížit pravděpodobnost, že případná nehoda skončí jako fatální, až o 4 procenta. Zahraniční zkušenost naznačuje, že snížení maximálně povolené rychlosti jízdy z 90 na 80 km/h vede ke snížení průměrné rychlosti vozidel téměř o 5 kilometrů za hodinu. Dále pak francouzští dopravní experti poukazují na to, že následky čelní srážky vozidel v osmdesátikilometrové rychlosti jsou o 21 procent méně závažné, než kdyby k ní došlo v devadesátce.

Ve Francii běží v souvislosti se snížením maximální rychlosti jízdy podpůrná kampaň, nazvaná 13 metrů

V ní se především poukazuje na významné snížení brzdné dráhy vozidla jedoucího nově nastavenou maximální povolenou rychlostí. Řidič vozidla jedoucího rychlostí 80 km/h od okamžiku zaregistrování nebezpečí zastaví na 57 metrech. V případě, že pojede devadesátkou, bude potřebovat už 70 metrů. O 13 metrů více. Na vše se dá podívat i jinak. Pokud pomalejší šofér stačí před překážkou těsně zastavit, jeho rychlejší kolega do ní narazí rychlostí minimálně 50 km/h. Následky budou zdrcující. „13 metrů“, to je název probíhající informační a motivační kampaně ve Francii. 13 metrů, které rozhodnou o životě či zdraví člověka.

V kampani je rovněž poukazováno na to, že omezení rychlosti nebude mít výrazný dopad na celkovou dobu jízdy. Na 10 kilometrech to bude 1 minuta, na sto kilometrech osm minut a při jízdě do 200 kilometrů vzdáleného cíle pojedeme o 17 minut déle. Bonusem má být zhruba 15% snížení spotřeby vozidel a 30% redukce škodlivin vycházejících z jejich výfuků.

K jiným změnám nastavení maximálně povolené rychlosti jízdy ve Francii nedochází.

I nadále platí, že v obci se jezdí maximálně padesátkou. Na dálnicích max. 130 km/h a na ostatních směrově rozdělených silnicích 110 km/h. Pamatovat je třeba na to, že za mokra se rychlost jízdy na dálnici automaticky snižuje na maximálně 110 km/h a na ostatních směrově rozdělených silnicích na nejvýše 100 km/h. Pokud je dohlednost maximálně 50 metrů, jezdí se všude nejvýše padesátkou. A to i na dálnicích.

Postih za překročení maximálně povolené rychlosti může být citelným zásahem do rodinného rozpočtu, navíc může pobyt ve Francii nepříjemně prodloužit

Postihy za nedodržování nastavených nejvyšších rychlostních limitů jsou ve Francii přísné:

Překročení rychlosti o maximálně 19 km/h v místech s maximálně povolenou rychlostí jízdy 50 km/h bude mít následek pokutu ve výši 135 eur a 1 bod.

Tam, kde je maximální povolená rychlost nad 50 km/h, bude finanční postih 68 eur plus 1 bod.

Překročení rychlosti o 20 až 29 km/h vyjde na 135 eur a 2 body.

Překročení rychlosti o 30 až 39 km/h je oceněno pokutou 135 eur, 3 body a zákazem řízení na 3 roky

Překročení rychlosti jízdy o 40 až 49 km/h stojí 135 eur, 4 body a je vysloven tříletý zákaz řízení

Překročení rychlosti jízdy o 50 km/h a více vyjde na 1 500 eur, 6 bodů a zákaz řízení na 3 roky

Opakované překročení rychlosti jízdy o 50 km/h a více vyjde na 3750 eur, 6 bodů, je vysloven zákaz řízení na 3 roky a příslušné vozidlo je zabaveno. Navíc hrozí až tříměsíční pobyt za mřížemi.

Dodržovat předepsané rychlostní limity se ve Francii rozhodně vyplatí. Zvláště teď, kdy se v zemi galského kohouta jedná o aktuální téma. „Francouzští policisté jsou vedeni k tomu, aby se k zahraničním motoristům chovali maximálně vstřícně a slušně. Jsou totiž oficiálními reprezentanty země, se kterými se návštěvníci jejich země setkají nejčastěji. Pokud ovšem zaregistrují závažnější dopravní přestupek, jsou nekompromisní,“ uzavírá Roman Budský.

autor: Tisková zpráva