Rajchl (PRO): Dnes jsem poprvé v životě oddával

Dnes jsem poprvé v životě oddával.
Po 30 letech soužití si jeden z velkých podporovatelů naši strany PRO rozhodl vzít za ženu svoji přítelkyni Danku.
A protože jsem mu už před volbami slíbil, že pokud se stanu poslancem, tak budou prvním párem, jenž oddám, tak jsem dnes jel s radostí splnit své slovo a v Ostravici je provedl svatebním obřadem.
Pevně doufám, že jim má přítomnost přinese štěstí.
.
Přeji krásný slunečný den vám všem!
JUDr. Jindřich Rajchl
