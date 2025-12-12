Rajchl (PRO): Dnes jsem poprvé v životě oddával

12.12.2025 18:02 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k právu poslanců oddávat.

Rajchl (PRO): Dnes jsem poprvé v životě oddával
Foto: Repro: YouTube
Popisek: Jindřich Rajchl

Dnes jsem poprvé v životě oddával.

Po 30 letech soužití si jeden z velkých podporovatelů naši strany PRO rozhodl vzít za ženu svoji přítelkyni Danku.

A protože jsem mu už před volbami slíbil, že pokud se stanu poslancem, tak budou prvním párem, jenž oddám, tak jsem dnes jel s radostí splnit své slovo a v Ostravici je provedl svatebním obřadem.

Pevně doufám, že jim má přítomnost přinese štěstí.
.

Přeji krásný slunečný den vám všem!

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
Článek obsahuje štítky

Rajchl , PRO

autor: PV

