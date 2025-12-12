Tak si choďte pěšky. Pro všechno. Vyoral sekl demonstranty

Tak máme premiéra Babiše, dlouhé čekání je u konce. Prezident Pavel při proslovu po jmenování používal zvláštní termíny, například že ČR je „v kontextu, který není jednoduchý“, a že důležité je „nezpochybnění vazeb“. Zapomněli nám prezidenta nabrífovat?
Je to dost možné. Zřejmě zapomněli nabrífovat i prezidentova protokoláře a ten tak nemohl posunout notičky své trapné loutce. Pro celoživotního oportunistu a převlékače uniforem byly tyhle obecné víceznačné fráze a slovní obraty asi stropem. Neb z IQ 107 nelze zas tak moc vytlačit.
Naopak zatím nemáme ministra zahraničí Filipa Turka. Předseda Motoristů Petr Macinka tvrdí, že mu drží místo a že se Turek s prezidentem sejde a ministrem bude. Turkovi odpůrci ale už jásají, že je to jasné znamení, že se ministrem nestane. Kdybyste si měl tipnout, bude Turek nakonec ministrem, nebo ne?
U Motoristů ještě zůstaneme. Ve stejný den, kdy byl Babiš jmenován premiérem, protestovali studenti proti Motoristům na Ministerstvu životního prostředí. S hesly jako „Příroda tu křičí s náma, do pr*ele s motorama.“ Nebo transparenty „Motoristi žužlaj péra“. Bloger Vidlák navrhuje, aby se jim nastínila budoucnost, za kterou demonstrují. „Nechme je chodit pěšky, vypněme jim na internátech topení, učit se mohou při svíčkách a úkoly ať píšou na břidlicovou tabulku,“ říká. Co byste navrhl vy?
V zásadě souhlasím s Vidlákem. Nic není jen černé ani bílé, jak se nám často snaží mediálně-političní šmejdi hlavního proudu nakukat. Ještě bych mladým svazákům doporučil, aby si pro všechno jídlo a další potřeby chodili sami pěšky bez veškerých kurýrů a dovozců. Plus aby si pro všechny své verky museli dojít přímo ke zdroji. Neb bez motorů se jim v současné době jejich iPhony, cibetkové latéčka a burgery strýčka McDonalda nedostanou tam, kde jsou zvyklí si je kupovat či objednávat.
Tak nám policie zasahuje u tzv. skupiny D, tedy organizace, která na Ukrajinu posílala drony a kterou zaštiťuje náčelník generálního štábu Karel Řehka. Slyšel jsem k tomu hezký komentář, že „každý dobrý skutek je po zásluze potrestán“. Myslíte, že to tady platí?
Že by bylo dobrým skutkem rozdmýchávat válečný konflikt? Podporovat a podílet se na vyhaslých životech na jedné či druhé straně? Lokaj NATO s gumou místo mozku Řehka by měl samozřejmě jiný názor. Ale po zásluze by měl být potrestán Řehka a všichni další váleční štváči a psychopati. Stejně tak dobroser Vetchý, který by ve jménu do pravdy a lásky zahalené lži a nenávisti v nadsázce řečeno vydronoval půl Ruska. Abych byl řádně emotivní a propagandistický – včetně žen, starců a dětí…
A ještě k Ukrajině, Trump prý silně tlačí, aby byl „mír“ do Vánoc, tedy aby Ukrajina přijala jeho mírový plán. Co myslíte, chce Trump mír nebo jenom možnost, jak z konfliktu vycouvat a nechat Ukrajinu svému osudu, jak se to stalo s Jižním Vietnamem?
Chce si umýt ruce, chce vycouvat z konfliktu, který USA prakticky bez debat rozpoutaly a nepodařil se jim dovézt do zdárného konce – tedy přetlačit Rusko, získat jeho zdroje a zbavit se jedné z významných protivážných sil. Zdá se, že i čtvrtý pokus o přetlačení Ruska v dohledné době Anglosasům a dalším samozvaným demokratům nevyjde. Po Napoleonovi, Trockém a Hitlerovi zřejmě neuspěje ani prominentní Zelenskaja ukvičená Gréta – která za podpory západních demokratů vyhladila významnou část svého národa a další významnou část svými kroky a činy vyhnala do zahraničí.
Jinak Trump si samozřejmě myje ruce za ty nad ním a za zrcadlem, kteří ho do jeho druhého volebního období dostali a kterým je hluboce povinován. A zakončil bych svou odpověď slovy klasika: Zdá-li se nám jakékoliv klíčové politické rozhodnutí nesmyslné, postrádající logiku či až na hlavu postavené, pak jen nemáme dostatek informací. Protože ty jsou před námi skryty.
V mezičase evropští pohlaváři tlačí plán na použití zmrazeného ruského majetku jako zástavy půjčky pro Ukrajinu. Což může být pro finanční instituce, které tento majetek teď drží, doslova katastrofa. Myslíte, že nakonec převáží hlasy těch, kteří vědí, proč to nedělat?
Žádné hlasy nepřeváží. Rozhodnou na základě cílů, zájmů a informací, které my nemáme, ti za zrcadlem. Otázkou je, jaké jsou jejich cíle. Pokud je stále na pořadu dne válka s Ruskem a tlak na něj, tak se zmrazený ruský majetek použije. Pokud se plány trochu změnily, časově oddálily a na pořadu dne je dočasný mír s Ruskem, tak se zatím zřejmě ruský majetek „rozmrazovat“ a krást nebude. Ale jak říkám, nemáme dost informací. Respektive informací je často záměrně nadbytek, ale nemáme dostatek klíčových informací.
A pro odlehčení, jak se vám líbí nová písnička, kterou složil a nazpíval Jarek Nohavica?
Jaromír Nohavica a jeho písně jsou pro mě srdcovou záležitostí. Myšlenka nové písničky je dle mého dobrá a reflektuje dlouhodobější trend části naší společnosti, která často přeceňuje sebe samé a podceňuje ostatní. Ovšem jako celek mě nijak zvlášť nezaujala, neb ji vzhledem ke zmínění konkrétních osob chybí a bude chybět nadčasovost. Na rozdíl třeba od takových skvostů, jako je Mikymauz, Kupte si hřebeny nebo Plebs blues, které jsou laděny dle mého podobně. A ačkoliv zřejmě v tomto případě rozumím Nohavicovi, tak bych sebe sama v jeho případě nestavěl po bok Babiše a Putina – ani v nadsázce. Ale to je věc autora a jeho interpretace. A Jaromír jako autor bezpochyby umí a ví, co dělá. Každopádně řadě uvědomělých vševědů nepochybně zvedl a ještě zvedne mandle. Milý a moudrý Jaromíre, jak jste mi kdysi napsal: hlavně se nedat!
autor: Karel Šebesta