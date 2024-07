ÚOHS: Krajský soud potvrdil, že Úřad rozhodl správně v případě Cross Zlín

A jestli ano jak? A nemyslíte, že by stálo za úvahu, aby všichni politici, teda i poslanci a ministři byly z větší části placeni za odvedenou práci? Třeba za to, jak často se účastní schůzí, hlasování, kolik předloží zákonů apod? Nemyslíte, že by to pak politiky motivovalo, aby opravdu makali? Netvr...

