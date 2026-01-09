ÚOHS: Pokuta za určování cen prodejcům pro distributora elektrospotřebičů Elberry

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým pravomocným rozhodnutím pokutu ve výši 767 000 korun soutěžiteli Elberry s.r.o. (dále jen „Elberry“) za uskutečňování zakázaných dohod o určování cen pro další prodej v oblasti prodeje elektrospotřebičů. Soutěžitel splnil podmínky pro narovnání s Úřadem a nepodal proti prvostupňovému rozhodnutí rozklad.

„Jedná se o menší případ, nicméně v jeho průběhu jsme odhalili stopy dalších zakázaných dohod u výrazně větších výrobců a distributorů. Na jejich základě jsme pak v minulých letech uložili sankce dosahující téměř 250 000 000 korun, nejvyšší z nich společnostem Electrolux či Groupe SEB,“ připomněl v souvislosti s tímto případem místopředseda ÚOHS Kamil Nejezchleb.

Společnost Elberry a její nástupnické společnosti se zabývají velkoobchodem s elektrospotřebiči a elektronikou od téměř dvou desítek známých i méně známých značek. Úřad na základě získaných důkazů prokázal, že soutěžitel Elberry nejméně od roku 2015 až do závěru roku 2021 svým odběratelům z řad maloobchodních prodejců stanovoval pro prodej konečným spotřebitelům minimální maloobchodní ceny elektrospotřebičů, tedy stanovoval spodní cenové limity, pod které nesměl prodejce cenu snižovat. Dodržování těchto cen následně kontroloval a „neposlušné“ odběratele vyzýval k jejich navýšení na stanovenou úroveň, a to i pod hrozbou sankcí, které také reálně uplatňoval. Uvedené jednání narušovalo hospodářskou soutěž na trzích malých a velkých spotřebičů pro domácnosti.

Při vyměřování pokuty hrála roli zejména závažnost a délka trvání nezákonného jednání, na druhé straně pak poměrně nízké tržní podíly prošetřované společnosti na dotčených trzích, dobrovolné ukončení protisoutěžního jednání, nadstandardní spolupráce s Úřadem či zavedení soutěžního compliance programu. Díky splnění podmínek pro narovnání pak byla sankce snížena o 20 %.

U protisoutěžních vertikálních dohod o určování cen pro další prodej dodavatel či distributor zboží zakazuje maloobchodním prodejcům, aby prodávali jeho zboží za cenu nižší, než kterou dodavatel stanoví. Dochází tak k umělému sjednocování ceny daného zboží a také k navyšování cenové hladiny pro spotřebitele. Úřad uložil v posledních letech za tyto praktiky vysoké pokuty zejména v oblasti elektrospotřebičů a krmiv pro psy a kočky.  

