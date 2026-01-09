ÚOHS: Pokuta za určování cen prodejcům pro distributora elektrospotřebičů Elberry

„Jedná se o menší případ, nicméně v jeho průběhu jsme odhalili stopy dalších zakázaných dohod u výrazně větších výrobců a distributorů. Na jejich základě jsme pak v minulých letech uložili sankce dosahující téměř 250 000 000 korun, nejvyšší z nich společnostem Electrolux či Groupe SEB,“ připomněl v souvislosti s tímto případem místopředseda ÚOHS Kamil Nejezchleb.
Společnost Elberry a její nástupnické společnosti se zabývají velkoobchodem s elektrospotřebiči a elektronikou od téměř dvou desítek známých i méně známých značek. Úřad na základě získaných důkazů prokázal, že soutěžitel Elberry nejméně od roku 2015 až do závěru roku 2021 svým odběratelům z řad maloobchodních prodejců stanovoval pro prodej konečným spotřebitelům minimální maloobchodní ceny elektrospotřebičů, tedy stanovoval spodní cenové limity, pod které nesměl prodejce cenu snižovat. Dodržování těchto cen následně kontroloval a „neposlušné“ odběratele vyzýval k jejich navýšení na stanovenou úroveň, a to i pod hrozbou sankcí, které také reálně uplatňoval. Uvedené jednání narušovalo hospodářskou soutěž na trzích malých a velkých spotřebičů pro domácnosti.
Při vyměřování pokuty hrála roli zejména závažnost a délka trvání nezákonného jednání, na druhé straně pak poměrně nízké tržní podíly prošetřované společnosti na dotčených trzích, dobrovolné ukončení protisoutěžního jednání, nadstandardní spolupráce s Úřadem či zavedení soutěžního compliance programu. Díky splnění podmínek pro narovnání pak byla sankce snížena o 20 %.
U protisoutěžních vertikálních dohod o určování cen pro další prodej dodavatel či distributor zboží zakazuje maloobchodním prodejcům, aby prodávali jeho zboží za cenu nižší, než kterou dodavatel stanoví. Dochází tak k umělému sjednocování ceny daného zboží a také k navyšování cenové hladiny pro spotřebitele. Úřad uložil v posledních letech za tyto praktiky vysoké pokuty zejména v oblasti elektrospotřebičů a krmiv pro psy a kočky.
