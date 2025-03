ÚOHS: Úřad povolil fúzi společností RENOCAR a Renocar Synot

22.03.2025 20:16 | Tisková zpráva

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů, v jehož důsledku má společnost RENOCAR, a.s., získat možnost výlučně kontrolovat společnost Renocar Synot, a.s., (dále jen Renocar a Renocar Synot) do které byla vložena část obchodního závodu společnosti Synot Auto a.s. související s provozováním maloobchodního prodeje nových a ojetých vozidel a jejich autorizovaným servisem.