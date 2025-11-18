Hřib (Piráti): Geotechnický průzkum je de facto nultou etapou dostavby Městského okruhu

Jedná se o podrobný geotechnický průzkum, který zahrnuje tři klíčové úseky Městského okruhu. Při tomto průzkumu je v plánu provedení tří průzkumných štol, které se stanou součástí finální stavby. Tyto práce představují nejen nultou etapu stavby, ale poskytnou také nezbytný podklad pro bezpečnou a přesnou přípravu následné projektové dokumentace a dalších etap dostavby Městského okruhu.
Součástí projektu je zejména vybudování tří průzkumných štol, ve třech klíčových úsecích Městského okruhu: Pelc–Tyrolka – U Kříže, Balabenka – Rybníčky a Libeňská spojka. Práce budou zahrnovat provedení geotechnických a hydrogeologických vrtů a zřízení zázemí pro staveniště.
„Tento geotechnický průzkum je de facto nultou etapou dostavby Městského okruhu. Poskytne také klíčové údaje z podzemí, které jsou nutné pro správný návrh finálních tunelů a dalších opatření v hustě zastavěných částech Prahy. Jde o klíčový okamžik v dokončení městské silniční infrastruktury v primárně tunelovém provedení, do kterého jsme návrh Městského okruhu převedli v minulém volebním období. Je zvláštní, že předtím nikoho nenapadlo, že bez primárně tunelového vedení by prakticky nebylo možné tuto stavbu v husté zástavbě ani povolit,“ říká Zdeněk Hřib, I. náměstek primátora hl. m. Prahy pro dopravu.
„V takto složitém území se bez pečlivého geotechnického průzkumu neobejdeme. Získáme tím jistotu, že všechny další kroky povedou k bezpečnému a modernímu řešení, které Praze konečně přinese lepší propojení a plynulejší dopravu,“ uvádí Bohuslav Svoboda, primátor hl. m. Prahy.
Veřejná zakázka je rozdělena na tři samostatné části podle jednotlivých úseků okruhu. Každá část zahrnuje průzkumné štoly, vrty, monitoring podloží i následnou údržbu štol po dobu jednoho roku s možným prodloužením až na pět let. Samotné práce na průzkumu mají začít ve třetím čtvrtletí roku 2026 a potrvají do roku 2030.
Předpokládaná hodnota zakázky činí 2,045 miliardy korun bez DPH. Výdaje budou hrazeny v letech 2026 až 2030 z rozpočtu hlavního města včetně využití finančních rezerv.
Městský okruh prochází územím se složitou geologií, stávající zástavbou a napojením na řadu klíčových dopravních staveb. Detailní průzkum tak zajistí přesné stanovení technického řešení tunelů, ochranu okolních budov a infrastruktury, minimalizaci rizik během výstavby nebo nižší náklady díky předcházení neplánovaným komplikacím.
„Je to krok, který a pomůže zlepšit dopravní situaci v severovýchodní části Prahy. Nadále však zůstává podmínkou, že pro dokončení Městského okruhu bude muset Praha získat finanční příspěvek od státu, protože bez něj by město neutáhlo finančně tuto investici, která nepochybně nebude sloužit pouze obyvatelům hlavního města, “ doplňuje náměstek primátora Zdeněk Hřib.
