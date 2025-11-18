Pobodala seniora z SPD a „šla pařit“. Policie zveřejnila VIDEO. Je zle

V pondělí, v podvečer 17. listopadu, došlo ve stanici metra na Národní třídě k násilnému incidentu. Jeho obětí byl osmdesátiletý Milan Košař, dlouholetý člen pražské SPD, kandidát strany ve sněmovních volbách a zároveň pamětník událostí 17. listopadu 1989, který se krátce po devatenácté hodině odebral na metro.
Při nastupování do soupravy se srazil se dvěma mladými dívkami, které vystupovaly. Jedna na Košaře začala hrubě křičet, načež druhá, stojící za ním, mu zasadila dvě bodné rány nožem do zad.
Milan Košař byl po incidentu ošetřen záchranáři, stabilizován a následně převezen do nemocnice. Podle dostupných informací neměl útok politický motiv.
Na základě popisu a informací operátora kamerového systému našli strážníci z hlídkového útvaru sedmnáctiletou dívku podezřelou z napadení s bodným zraněním v restauraci nedalekého obchodního centra.
Městská policie hlavního města Prahy v úterý zveřejnila video ze zadržení dívky.
Strážníci se dívky opakovaně ptali, kde je nůž, kterým měla seniora pobodat.
„Já nemám žádný nůž,“ odpovídala dívka a trvala na tom, že ona ani žádní z jejích přátel u sebe žádný nůž neměli. Poskytla ovšem vysvětlení svého úhlu pohledu na incident. „Nějaký starý pán začal v metru strkat do mojí kamarádky,“ uvedla dívka.
Strážník ji následně konfrontoval se skutečností, že senior je pobodaný a že z videozáznamu je zřejmé, že ho pobodala ona. „Držela jsi v ruce nůž,“ obvinil strážník dívku, která stále trvala na tom, že nůž nemá a nikoho nepobodala.
Nůž nakonec strážník objevil v dívčině bundě. Čepel byla ještě od krve.
V rámci součinnosti dívku strážníci v poutech převezli na stanici Policie ČR.
Na sociálních sítích lidé útok jednoznačně odsoudili. Uživatelka Facebooku Ilona poukázala na bezcitnost útočnice. „A žádné svědomí. Někoho pobodá a pak si jde dál s partou pařit,“ komentovala událost. Další komentující, uživatelka Alena, vyjádřila své obavy, že se senioři stávají terčem mladých lidí. Z této polarizace obvinila tzv. fialovce.
Jeden z uživatelů platformy X pak zašel ještě dál a sedmnáctiletou dívku označil za „šílenou Fialovu stoupenku“.
„Šílená Fialova stoupenka vytáhla nůž a 80letého občana pobodala. Pak kdo tady zasévá zlo a násilí,“ napsal uživatel.
„Kam vede nynější pravda a láska?“ posteskl si na X uživatel Robert.
Další z uživatelů X sdílel odkaz na jeden z mediálních článků o incidentu a přidal k tomu popisek „Patříme na Západ“, čímž pravděpodobně ironicky odkazoval na podobné útoky nožem, které jsou častější v dalších západních zemích jako například v Německu.
Předseda hnutí SPD Tomio Okamura napadení dlouholetého člena SPD Milana Košaře označil za politicky motivovaný útok. Uživatel X Vladimir se nicméně vymezil proti všem „letitým členům“ SPD a vynesl jasný soud nad charakterem členů SPD. „Samej terorista nebo sexuální predátor,“ uvedl na X.
Uživatel Jiří, který sám sebe označuje za „hrdého sluníčkáře“ a „odpůrce extremismu“, se pak ohradil proti popisování incidentu členy SPD coby politicky motivovaného útoku.
„Oni se neobejdou bez toho, aby z každé jednotlivé rvačky, konfliktu nebo nehody nestvořili apokalyptickou legendu o tom, jak jsou ubohé oběti systému,“ napsal na X. Čin jako takový nicméně odsoudil jako zavrženíhodný. „Ale ty nesmysly, které ze sebe vypouštějí espéďáci, jsou nejen nechutné, odporné, ale také zavánějí hyenismem využívajícím nešťastnou událost ke svému zviditelnění,“ usoudil uživatel.
Samotné hnutí SPD podle něj normalizuje nenávist, dehumanizaci a agresi. Proto ačkoliv by se měl čin vyšetřit, neměl by se využívat k další polarizaci společnosti. „Demokracie nestojí na hysteriích, ale na faktech a odpovědnosti,“ uvedl uživatel.
