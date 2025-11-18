Armáda ČR: Neobvyklé nálezy nesmí vojenské potápěče překvapit

Během tzv. soustředěného výcviku, který vedli instruktoři 15. ženijního pluku, na dně objevili vozidlo s léta hledanými osobami. Vojáci na Lipně trénovali dovednosti nezbytné pro plnění operačních úkolů vůbec poprvé. Výcvik v neznámém prostředí je pro potápěče vždy cenný, musí se vypořádat se složitými podmínkami i se zorientovat v neznámé a v tomto případě velmi kalné vodě.
Během cvičení si ověřovali postupy při práci v prostředí se zhoršenou viditelností, seznamovali se s novými trendy v oblasti potápěčské techniky a bezpečnosti. Trénovali také dálkové přesuny, při nichž testovali fyzickou i psychickou odolnost, práci s mapou, navigaci a efektivní koordinaci v týmu. Součástí byla také simulovaná záchrana potápěče s využitím barokomory, která je klíčová pro řešení situací spojených s dekompresními problémy a dalšími zdravotními komplikacemi.
Mezi třemi desítkami potápěčů byli i členové vojenské hasičské jednotky 22. základny vrtulníkového letectva. Tým je jediným v rámci Vzdušných sil AČR, který umí zachraňovat posádky a vyprošťovat leteckou techniku z vody.
„I my jsme na lipenské přehradě cvičili poprvé. Když přijde potápěč na novou lokalitu, musí se nejprve seznámit s terénem a místo vizuálně prozkoumat. Jako první vyhodnocuje bezpečný vstup a výstup z vody, zkoumá také nebezpečná místa a prostory na vodě s ohledem na lodní dopravu. Při průzkumném ponoru se následně hodnotí reliéf dna a další možné ohrožení pod vodou,“ vysvětluje rotmistr Martin Vystyd, potápěčský instruktor náměšťské vojenské hasičské jednotky.
Neobvyklé nálezy vojenští potápěči nacházejí i při skutečných operacích
Na nezvyklý nález narazila čtyřčlenná rojnice vojenských potápěčů, z nichž dva byli právě z 22. základny. „Ve vodě byla nulová viditelnost, po dně postupovali kupředu vedle sebe a velmi opatrně – spíš pohmatem. Jeden člen týmu zcela náhodou zahlédl obrysy něčeho, co připomínalo obuv s možnými lidskými ostatky, a poté také vrak vozidla. Celá čtveřice se okamžitě vynořila a ihned zavolala Policii ČR, které byl případ předán k dalšímu šetření. Potápěči zároveň policistům poskytli součinnost potřebnou pro další průzkum lokality,“ popisuje rotmistr Martin Vystyd.
Podle něj tato událost ukázala, jak důležité je být připraven nejen na plánované scénáře, ale i na neočekávané situace, které se mohou během služebních zásahů objevit. „Vojenské potápěčské týmy se s podobnými nálezy mohou setkávat i při skutečných operacích, a proto je správná reakce klíčová,“ zdůraznil nadporučík Michal Strejc, velitel výcviku z 15. ženijního pluku.
Potápěči se podle něj musejí umět rozhodovat rychle, bezpečně a profesionálně i tehdy, když se situace vyvíjí jinak, než bylo v plánu. „V tomto soustředění jsme kladli důraz nejen na technické dovednosti, ale i na spolupráci mezi jednotlivými útvary. Taková příprava zvyšuje naši schopnost reagovat na rozmanité typy úkolů doma i v zahraničí,“ sdělil na závěr.
