ÚSTR spolupořádá debatu o „Rusku mezi fašismem a rozpadem“

Sklouzává Rusko k fašismu? Hrozí teritoriální dezintegrace Ruska? To jsou dvě z otázek, jimiž se zabývá nezávislý ruský bezpečnostní expert Jurij Fjodorov. 1. února o nich bude mluvit v Praze. Představí přitom svoji knihu Russia between Fascism and Disintegration (Rusko mezi fašismem a rozpadem). Načrtává v ní dva scénáře budoucího vývoje Ruska za vlády Vladimira Putina, které pokládá za pravděpodobné: ustavení fašistické diktatury, nebo rozpad státu.

Fjodorov uvažuje i o tom, který z těchto dvou scénářů představuje větší nebezpečí pro Evropu a co v tom může Evropa podniknout. Debata je veřejná. Pořádají ji Ústav pro studium totalitních režimů, Institut mezinárodních studií FSV UK a Parlamentní knihovna.

Mezi účastníky bude také politolog z katedry ruských a východoevropských studií Jan Šír a ukrajinský vojenský expert Mychajlo Samus. „Zdánlivá provokativnost názvu knihy nemá v žádném případě šokovat. Autor suše, bez jakýchkoli emocí vysvětluje, proč je současný ruský režim nucen jít cestou fašizace země,“ uvedl Samus, který se podílel na redakci. Debatu moderuje historik ÚSTR David Svoboda.

Jurij Fjodorov je přední ruský nezávislý expert specializující se na otázky ruské zahraniční politiky a mezinárodní bezpečnosti. V minulosti pracoval mj. jako profesor Moskevského státního institutu mezinárodních vztahů (MGIMO), zástupce ředitele moskevského PIR-Center nebo výzkumný pracovník londýnského Royal Institute for International Affairs. V současnosti působí jako externí spolupracovník ruské redakce RFE/RL. Je autorem a editorem několika knih a řady dalších odborných studií publikovaných v Rusku, na Ukrajině, ve Spojených státech a v Evropě.

Monografii Russia between Fascism and Disintegration vydává Centre for Army, Conversion and Disarmament Studies v Kyjevě.

Místo konání:

Čtvrtek 1. února 2018

Informační středisko Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Malostranské nám. 6/18, Praha 1

autor: Tisková zpráva