ÚZSVM: Pardubický kraj získal budovu pro ubytování středoškolských studentů v Moravské Třebové

Účetní hodnota nemovitosti přesahuje 10,5 milionu korun. Protože o tento majetek neprojevila zájem žádná jiná organizační složka státu, byl vyhodnocen jako pro stát nepotřebný.
Následně bylo rozhodnuto o jeho převodu do vlastnictví Pardubického kraje ve veřejném zájmu, konkrétně za účelem zajištění provozu školského výchovného a ubytovacího zařízení podle školského zákona. S převodem souhlasila Regionální dislokační komise Hradec Králové.
Budova, bývalá pobočka finančního úřadu, bude sloužit jako ubytovací zařízení pro studenty Gymnázia a Letecké střední odborné školy Moravská Třebová, jejímž zřizovatelem je Pardubický kraj. V současnosti jsou studenti ubytováni ve dvou pronajatých patrech zařízení, které patří jiné střední škole. Ta však tyto prostory potřebuje uvolnit pro své vlastní studenty. Stávající pronájem navíc kapacitně nestačí. Školu navštěvují studenti z celé České republiky a už od druhého ročníku nemají jistotu ubytování.
Náklady na rekonstrukci jsou odhadovány na více než 32 milionů korun, kapacita zařízení bude 54 lůžek. Hejtmanství předpokládá, že práce budou zahájeny v roce 2027 a dokončeny o rok později. Zprovoznění nového ubytování výrazně pomůže zvýšit atraktivitu studia a studentům zajistí stabilní a důstojné zázemí po celou dobu jejich studia.
Pardubický kraj se smluvně zavázal, že objekt bude k tomuto účelu využíván minimálně 20 let.
