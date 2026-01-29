ÚZSVM: Terezín získal pozemek potřebný pro výstavbu protipovodňových opatření

29.01.2026 22:03 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Litoměřické pracoviště ÚZSVM bezúplatně převedlo městu Terezín důležitý pozemek, který využije při ochraně před povodní.

Foto: ÚZSVM
Popisek: Logo Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM)

Město Terezín získalo z důvodu veřejného zájmu pozemek o výměře 409 m2 ležící v katastrálním území České Kopisty. O jeho bezúplatný převod požádalo město z toho důvodu, že se jedná o pozemek s účelovou komunikací a jeho část bude dotčena stavbou protipovodňových opatření.

ÚZSVM tento pozemek získal v loňském roce na základě souhlasného prohlášení od Státního pozemkového úřadu, protože pozemek svým druhem a způsobem využití nesplňoval ustanovení zákona o půdě.

Článek obsahuje štítky

kraj Ústecký , pozemky , ÚZSVM , TZ

