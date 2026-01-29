ÚZSVM: Terezín získal pozemek potřebný pro výstavbu protipovodňových opatření

Město Terezín získalo z důvodu veřejného zájmu pozemek o výměře 409 m2 ležící v katastrálním území České Kopisty. O jeho bezúplatný převod požádalo město z toho důvodu, že se jedná o pozemek s účelovou komunikací a jeho část bude dotčena stavbou protipovodňových opatření.
ÚZSVM tento pozemek získal v loňském roce na základě souhlasného prohlášení od Státního pozemkového úřadu, protože pozemek svým druhem a způsobem využití nesplňoval ustanovení zákona o půdě.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.