Vondráček (Svobodní): Svoboda projevu není proruská

16.03.2026 21:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Natálii Vachatové a svobodě slova.

Vondráček (Svobodní): Svoboda projevu není proruská
Foto: Repro Datarun, Půr
Popisek: Libor Vondráček

Je mi líto, co se děje okolo velmi šikovné, pracovité, chytré, spolehlivé, a mezi námi děvčaty i půvabné dámy, která je poradkyní premiéra v otázkách svobody projevu. A tak napíšu pár řádků, o co podle mého názoru ve skutečnostni jde...

Zákona FARA není proruský, v USA ho v roce 1938 určitě nepsali pro Rusko. Svoboda projevu není proruská. Společnost na obranu svobody projevu není proruská. A Natálie Vachatová, se kterou jsme potkali třeba v roce 2024 na akci SOSP, také není proruská, přestože se mnohým hodí tento nesmysl šířit...

Ti stejní lidé, kteří dnes říkají, že by prý neziskovky šikanovala existence registru, ve kterém byste našly ty neziskovky, které jsou placené z ciziny, v posledních dnech sami lynčují a šikanují dvě osoby: Jana Gregora a Natálii Vachatovou. Oba bezostyšně osočují z věcí, které nemohou nijak prokázat a podle zákeřného principu "guilt by association", se snaží těmto lidem zničit kariéry a možná celý život.

Lidé, kteří nemají potřebu skrývat své napojeni na cizí peníze a vlivy samozřejmě se nebojí být transparentní, nemusí tajit třeba ani to, že už se několikrát v životě potkali, a nebojí se takového registru, o kterém je řeč.

Chceme zavést registr po vzoru amerického zákona FARA, přijatého před 88 lety na obranu demokracie před nacisty a komunisty. A právě existence takového registru, proti kterému podezřele dotčeně mnozí bojují, by mohla potvrdit či vyvrátit, pochybnosti o tom, jestli je třeba SOSP proruská a financovaná z Ruska či nikoliv.

Po vzniku takového registru by ovšem ti stejnéí lidé, ztratili možnost tak lacině jako dosud nálepkovat kohokoliv z proruskosti, i toho, kdo by v registru nebyl, a to se jim asi nehodí do krámu, protože tenhle argumentační faul je pro ně velmi výhodná zbraň...

Mgr. Libor Vondráček

  • Svobodní
  • předseda Svobodných
  • poslanec
EET

Já pořád nechápu jedno. Jak EET řeší problém s šedou ekonomikou, když zákazník má na výběr – buď levněji, bez faktury nebo účtenky nebo dráž s ní. A co myslíte, že si většina zákazníků zvolí? A jak tuto praxi, která je běžná, řeší EET?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Překvapte partnera smyslnou erotickou masážíPřekvapte partnera smyslnou erotickou masáží Roleplay vám pomůže najít skutečnou svoboduRoleplay vám pomůže najít skutečnou svobodu

Další články z rubriky

Vondráček (Svobodní): Svoboda projevu není proruská

21:02 Vondráček (Svobodní): Svoboda projevu není proruská

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Natálii Vachatové a svobodě slova.