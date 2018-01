Úřad pro ochranu hospodářské soutěže: Pokuta pro CHAPS byla snížena, porušil jen národní právo

Dle druhostupňového rozhodnutí společnost CHAPS spol. s r.o. v období od 6. 12. 2010 do 31. 8. 2015 odmítala zpřístupnit bez objektivně ospravedlnitelných důvodů aktualizované jízdní řády jinému soutěžiteli, společnosti Seznam.cz, a.s., ve formátu, v jakém byly vytvořeny, a zneužila tak svého dominantního postavení. Pro společnost Seznam byly tyto aktualizované jízdní řády nezbytným vstupem pro služby, které chtěl začít poskytovat. Došlo tak k narušení hospodářské soutěže na trhu služeb automatického vyhledávání dopravního spojení s celostátním pokrytím a na trhu s informacemi o existujících variantách dopravního spojení v České republice. Protisoutěžní jednání bylo k újmě jinému soutěžiteli (společnosti Seznam.cz, a.s.) a spotřebitelů.

Na rozdíl od prvostupňového rozhodnutí konstatoval předseda Úřadu pouze porušení národního práva, nikoliv i unijních soutěžních pravidel, neboť jejich porušení nebylo podloženo. Tím došlo i ke zkrácení trvání deliktu. V důsledku těchto změn se pak přikročilo také k přiměřenému snížení uložené sankce. Další rozkladové námitky účastníka řízení byly zamítnuty.

autor: Tisková zpráva