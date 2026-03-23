Úřad vlády: Memorandum o prohloubené spolupráci se slovenskou vládou a plán legislativních prací

Na jednání v pondělí 23. března 2026 schválila memorandum o prohloubené spolupráci mezi oběma vládami, které by měli český a slovenský premiér slavnostně podepsat na obnoveném společném zasedání obou vlád v úterý 31. března. Vláda schválila rovněž svůj plán legislativních prací na letošní rok a výhled na další dva roky.
Memorandum o prohloubené spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky vzniklo u příležitosti obnovení společných zasedání obou vlád. Cílem memoranda je pomocí konkrétních návrhů na spolupráci mezi ministerstvy obou zemí v mnoha oblastech, od společného prosazování zahraniční politiky přes ekonomiku bezpečnost či obranu až po cestovní ruch a sport, podpořit růst konkurenceschopnosti a prosperitu, posilovat pravidelný strategický dialog a koordinaci postojů v oblasti zahraniční a evropské politiky, zejména v rámci Evropské unie, Severoatlantické aliance a Vyšehradské skupiny.
Vláda schválila svůj plán legislativních prací na zbytek letošního roku a jejich výhled na roky 2027 a 2028. Plán vychází z úkolů, které si vláda dala za cíl ve svém programového prohlášení, z potřeb jednotlivých resortů a dalších správních úřadů a také z legislativních závazků, které máme jako Česko například k Evropské unii. Plán do konce roku obsahuje celkem 114 legislativních úkolů, z toho jeden návrh ústavního zákona, dva věcné záměry zákonů, 15 návrhů zákonů, 72 návrhů novel zákonů, 14 návrhů nařízení vlády a deset návrhů novel nařízení vlády.
Mezi nejdůležitější patří příprava státního rozpočtu na příští rok, návrh zákona o evidenci tržeb, návrh novely zákona o důchodovém pojištění, která zajistí finančně udržitelný a spravedlivý důchodový systém a obnoví spravedlivý systém valorizací důchodů, nebo návrh zákona o umělé inteligenci, jenž má ambici udělat z Česka aktivního tvůrce evropské digitální politiky v oblasti AI. Kompletní plán legislativních prací na letošní rok naleznete ZDE.
Kabinet také jmenoval nového vládního zmocněnce pro digitalizaci a strategickou bezpečnost. S účinností od 23. března byl novým zmocněncem jmenován první náměstek ministra vnitra a statutární zástupce Ministerstva vnitra s odpovědností za digitalizaci a vnitřní bezpečnost Lukáš Klučka.
Výsledky jednání vlády naleznete ZDE.
