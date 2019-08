Úřad vlády: Před Kramářovou vilou začala stálá expozice Voda a civilizace

Projekt Voda a civilizace si klade za cíl otevřít svým divákům oči a vytrhnout je z letargie zajetých archetypů, že máme vody dostatek. Ukázat vodu jako strategickou surovinu, její množství a dostupnost na různých místech světa a zasadit do souvislostí s různými proměnami životního prostředí. Na dvaadvaceti oboustranných panelech, které jsou umístěny podél stromořadí před Kramářovou vilou, ukazuje expozice prostřednictvím fotografií z různých koutů planety a od různých autorů příběh vody.

„Voda je priorita, voda je život, bez vody nebudeme fungovat. Děláme vše pro to, abychom napravili, co se v minulosti zanedbalo. Vracíme vodu do krajiny, pomáháme obcím, samosprávám, aby propojovaly vodní soustavy, aby prohlubovaly studně a tak dále. Já jsem rád, že se to povedlo a tato unikátní výstava tady je. Jsou to skvělé fotky, skvělé záběry. Mně se to strašně líbilo. Budu rád, když sem přijde veřejnost se na to podívat, a určitě získá spoustu vzácných informací,“ uvedl premiér.

Výstava obsahuje autorské snímky doplněné o interaktivní studie s poutavými popisy. K vidění jsou mj. unikátní snímky nejstarších závlahových kanálů v Izraeli, ale také kruté dopady plastů v moři na zvířata. Zajímavostí jsou fotografie českého geografa a hydrologa Bohumíra Janského, který se svým týmem v roce 1999 objevil prameny Amazonky.

Organizátorkou a producentkou projektu je Olga Menzelová, společnost Medialogue. Kurátorem a spoluautorem výstavy je český egyptolog a archeolog Miroslav Bárta.

autor: Tisková zpráva