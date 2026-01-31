Úřad vlády: Radu vlády pro výzkum, vývoj a inovace tvoří respektované osobnosti

Radní přivítali nově jmenované členy a dovolili si předsednictvo. Na jednání ve Strakově akademii také navrhli nového předsedu Technologické agentury České republiky a členy předsednictva Grantové agentury České republiky. Návrhy předloží k projednání vládě.
Novými členy Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) jsou na základě usnesení vlády ze 26. ledna 2026 ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga, předseda Akademie věd ČR Radomír Pánek, prezident Asociace výzkumných organizací Libor Kraus a předseda Vědecké rady AV ČR Pavel Baran. Plaga, Pánek a Kraus se dnes také na základě tajné volby stali místopředsedy RVVI. Pozice 1. místopředsedy zatím nebyla obsazena.
„Chci, aby RVVI měla silnou pozici, aby měla drive a byla opravdu vlivná. Má na to, když ji tvoří respektované osobnosti z Akademie věd, školství a podnikatelského sektoru,“ říká předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karel Havlíček a dodává: „Máme obrovskou šanci něco změnit, můžeme dělat věci, o kterých se dlouho mluvilo a já se nebudu bát jít do toho, na čem se rada shodne.“
V úvodu jednání radní uctili minutou ticha památku zesnulého Jiřího Witzanyho, emeritního rektora ČVUT, který v radě působil v letech 2016–2020. Karel Havlíček pak účastníky podrobně seznámil s prioritami a příležitostmi pro českou vědu, výzkum a inovace, které přináší vládní programové prohlášení.
„Na některé z rad určitě přijde pan premiér, který klade velký důraz na nové technologie včetně umělé inteligence. Vládní zmocněnec pro umělou inteligenci Lukáš Kačena je tady na jednání, tyto oblasti nám nejsou cizí, máme také vládního zmocněnce pro digitalizaci,“ informoval vicepremiér Karel Havlíček.
Rada se dnes jednomyslně shodla na tom, že vládě jako nového předsedu Technologické agentury České republiky (TAČR) navrhne Petra Skleničku. Jde o uznávaného odborníka, který byl mimo jiné dvě funkční období rektorem České zemědělské univerzity v Praze.
„Aktuálně lze české výzkumné prostředí definovat jistou ustrašeností, panuje názor, že se dělá málo odvážný výzkum. Možná je to o nátuře, nebo o tom, že ze strany agentur je snaha spíš odškrtávat výsledky, ale menší tendence hlídat dopad projektů. My chceme motivovat nositele i autory k efektivnímu využívání výsledků,“ říká Petr Sklenička a dodává: „Důležité je využívat multiplikační efekt, aby se každá vložená koruna vyplatila. Za klíčové považuji i spolupráci se špičkovými zeměmi a propojování výzkumu s transformací a modernizací českého průmyslu.“
Členové rady se shodli, že vládě navrhnou, aby pro druhé funkční období jmenovala členem předsednictva Grantové agentury ČR (GA ČR) Martina Hartla, který je nyní místopředsedou GA ČR pro technické vědy. Kromě toho radní svému předsedovi Havlíčkovi navrhli, aby do každoročně doplňovaných odborných panelů jmenoval nové členy v 11 oborech FORD.
Dále mimo jiné schválili protokoly z projednání výsledků hodnocení výzkumných organizací s Ministerstvem dopravy a Ministerstvem práce a sociálních věcí, které budou zveřejněny ZDE. A zprávu o své činnosti za rok 2025, kterou předloží vládě. Karel Havlíček rovněž poděkoval za práci v radě Vladimírovi Maříkovi, kterému po 8 letech skončil mandát. Uvedl, že rada si je vědoma jeho významu pro český výzkum a bude s ním ráda spolupracovat i v budoucnosti.
