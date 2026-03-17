Bruselské řešení: Peníze pro Kyjev rozhýbaly Družbu

17.03.2026 17:04 | Monitoring
autor: Jakub Makarovič

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová slíbila Slovensku a Maďarsku, že EU bude pomáhat s obnovením dodávek ropy, které byly zastaveny po lednovém útoku na ropovod Družba. Ukrajina už údajně přijala nabídku na finanční a technickou podporu, která zprovoznění umožní. Prioritou však podle Leyenové zůstává zajištění alternativních tras pro neruskou ropu.

Bruselské řešení: Peníze pro Kyjev rozhýbaly Družbu
Foto: Screen Youtube
Popisek: Ursula von der Leyenová bude předsedkyní eurokomise dalších pět let

Situace kolem ropovodu Družba se v posledních týdnech proměnila ve vážnou energetickou i diplomatickou krizi ve střední Evropě. Dodávky ruské ropy do Maďarska a Slovenska byly přerušeny už 27. ledna poté, co infrastrukturu na západní Ukrajině poškodil ruský dronový útok. Od té doby ropovod zůstává mimo provoz a jeho oprava je podle Kyjeva složitá a časově náročná.

Zatímco Ukrajina tvrdí, že přerušení dodávek je důsledkem válečných škod, vlády v Budapešti a Bratislavě opakovaně naznačují, že Kyjev obnovu zdržuje. Maďarsko dokonce vyslalo na Ukrajinu delegaci, která měla stav ropovodu prověřit, k poškozenému místu se však nedostala.

Přerušení toku ropy zasáhlo především Slovensko a Maďarsko, které jsou na ruské ropě z velké části závislé. Obě země proto začaly hledat alternativní cesty zásobování, například přes chorvatský ropovod Adria, zároveň ale výrazně zesílily politický tlak na obnovení provozu Družby.

Tlak přerostl i do evropské politiky. Maďarsko a Slovensko kvůli situaci blokují některá klíčová rozhodnutí Evropské unie včetně finanční pomoci Ukrajině a nových sankcí proti Rusku, dokud nebude ropovod znovu zprovozněn.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil tento postup za „vydírání“ a odmítl, že by Kyjev situaci zneužíval. Podle ukrajinské strany jsou hlavní překážkou pokračující ruské útoky, které znemožňují bezpečný a stabilní provoz ropovodu.

Šéfka Evropské komise spolu s předsedou Evropské rady Antóniem Costou vydala k ropovodu Družba prohlášení. „V návaznosti na nové ruské útoky na ropovod Družba ze dne 27. ledna, které vedly k přerušení dodávek ropy do Maďarska a na Slovensko, jsme zahájili intenzivní jednání s členskými státy a Ukrajinou na všech úrovních s cílem obnovit dodávky ropy do Maďarska a na Slovensko. EU nabídla Ukrajině technickou podporu a finanční prostředky. Ukrajinci tuto nabídku uvítali a přijali. Evropští odborníci jsou k dispozici okamžitě,“ prohlásila von der Leyenová.

Klíčem k energetické bezpečnosti Evropy ale podle ní nadále zůstává zajištění neruské ropy pro všechny evropské občany. „Naší prioritou je zajistit energetickou bezpečnost pro všechny evropské občany. V tomto smyslu budeme i nadále spolupracovat s dotčenými stranami na alternativních trasách pro tranzit neruské ropy do zemí střední a východní Evropy.“

 

Psali jsme:

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

EU , Maďarsko , ropa , Slovensko , Ukrajina , zahraničí , Družba , Leyenová

Váš názor? (Hlasovalo 5 čtenářů)

Měla by Ukrajina znovu zprovoznit ropovod Družba?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 16 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

To už se nedá nazvat jinak než idiocie. Nácek už vydírá sousedy a vyhrožuje ozbrojenou akcí., Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskuseKobliha22 , 17.03.2026 17:17:56
A tahle nána mu za to ještě málem tleská a shání mu peníze. A už jdět do .. a tou neruskou ropou. Jak dlouho se ještě necháme vláčet temi bruselskámi hlupáky pane Babiši? Až nás vezmou s sebou na samé dno? Nebo až Zelenský otočí tanky na západ?

|  11 |  0

