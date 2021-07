Úřad vlády: Státní zaměstnanci očkovaní proti covid-19 budou mít nárok na dva dny placeného volna

reklama

ávrh příslušného dodatku ke Kolektivní dohodě vyššího stupně účinné od 1. ledna 2019 schválila vláda Andreje Babiše na mimořádné schůzi v pátek 30. července 2021. Souhlasila také s úpravami tří mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví.

„Jak už jsem avizoval, předložil jsem dnes vládě návrh, který vláda schválila, a zároveň jsem dnes podepsal s odborovými svazy dodatek ke kolektivní smlouvě, který stanoví, že všichni, státní zaměstnanci ve státní službě, u firem a institucí pod státem, kteří se naočkovali od 1. ledna 2021, mají nárok na dva dny indispozičního volna, které mohou čerpat až do konce roku. Tento můj návrh vychází z informací, které jsem získal z privátní sféry. Velké firmy, jako Škoda Auto nebo i dopravní podniky a další, motivují své zaměstnance, aby se očkovali. A to je to nejdůležitější, co my stále propagujeme,“ uvedl premiér Andrej Babiš.

V případě dvoudávkové vakcíny získá nárok na jeden den po absolvování první dávky a na druhý den po absolvování dávky druhé, u jednodávkové vakcíny získá nárok na dva dny hned po prodělaném očkování. Volné dny si zaměstnanec může vybrat podle svého uvážení až do konce roku a nárok na ně má i ten, kdo už očkování prodělal. V obou případech se prokáží zaměstnavateli národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, což může být jak písemné potvrzení, tak digitální covid pas. Po schválení vládou premiér Babiš podepsal příslušný dodatek ke kolektivní smlouvě s představiteli odborových svazů státních zaměstnanců.

„My jsme také vyzvali kraje a celou samosprávu, aby nás následovaly, a samozřejmě také privátní firmy. Na to sice nemáme vliv, ale já myslím, že každý dobrý zaměstnavatel a dobrý ředitel a dobrý majitel firmy si je vědom toho, že musí ochránit své zaměstnance, jinak ta firma v případě nakažení zaměstnanců covidem skončí v karanténě nebo v izolaci, což má negativní dopad na celou firmu. A já jsem nenašel jiný způsob motivace,“ dodal předseda vlády.

Vláda projednala také tři úpravy v mimořádných a ochranných opatřeních Ministerstva zdravotnictví. První změna reaguje na verdikt Nejvyššího správního soudu, který zrušil mimořádné opatření ministerstva o povinnosti nosit na vybraných místech ochranu dýchacích cest, a to kvůli údajně nedostatečnému odůvodnění. V novém mimořádném opatření proto Ministerstvo zdravotnictví odůvodnění doplnilo a rozšířilo.

Druhá změna se týká ochranného opatření o podmínkách vstupu do České republiky. Ministerstvo v něm od soboty 31. července zmírňuje podmínky pro příjezd dětí do 12 let, které pobývaly v zemích s vysokým a velmi vysokým rizikem. Tyto děti nebudou potřebovat při přejezdu hranic platný RT-PCR test a nebudou muset být minimálně pět dnů v sebeizolaci před absolvováním povinného RT-PCR testu po příjezdu do ČR. Tento test sice podstoupit i nadále musí, mohou se však nechat otestovat ihned po příjezdu. Dál platí, že do obdržení negativního výsledku tohoto testu musí zůstat v sebeizolaci. Ministerstvo zdravotnictví zmírnilo i podmínky pro příjezd zahraničních studentů, kteří pro pobyt v ČR potřebují vstupní víza, tak, aby tito studenti mohli do Česka přijet a ke studiu nastoupit.

Poslední změna se týká seznamu zemí s extrémním rizikem výskytu nemoci covid-19. Ministerstvo prodloužilo platnost tohoto seznamu o další měsíc, tedy do 31. srpna.

Výsledky jednání vlády naleznete ZDE.

