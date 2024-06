Úřad vlády: Vláda chce pomoci dalším perzekvovaným a přilákat kvalifikované zaměstnance z ciziny

reklama

Vláda Petra Fialy na jednání ve středu 5. června odsouhlasila návrh novely zákona o účastnících odboje a odporu proti komunismu, který umožní vybraným subjektům – příbuzným či institucím – o toto osvědčení požádat i u ještě žijících osob.

Vládou připravená novela zákona o účastnících odboje a odporu proti komunismu je dalším krokem k nápravě křivd, jež se staly některým lidem, kteří se před rokem 1989 postavili na odpor tehdejší komunistické totalitě, při výpočtech jejich důchodů a jejich zajištění ve stáří obecně. Vláda Petra Fialy v ní mimo jiné chce prosadit, aby bylo možné podat žádost o vydání osvědčení i za dosud žijící osobu, pokud s tím bude souhlasit. Dosud mohou příbuzní či spolky nebo jiné subjekty, zabývající se touto problematikou, podat žádost jen za osobu již zemřelou.

Anketa Kdo zvládl TV debatu lépe? Danuše Nerudová 2% Filip Turek 87% Bída od obou 11% hlasovalo: 5083 lidí

Zároveň chce i rozšířit okruh osob, oprávněných podat tuto žádost, o ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů. Osvědčení podle zákona umožňuje mimo jiné vyplatit těmto lidem jednorázový finanční příspěvek a také vyměřit vyšší důchody, než na jaké by měli nárok podle běžných výpočtů. Více v tiskové zprávě ministra pro legislativu ZDE.

Vláda schválila nařízení vlády, kterým stanovila seznam států mimo EU, EHS a Švýcarsko, jejichž státní příslušníci budou mít nově volný vstup na český trh práce. Opatření na základě nového zmocnění daného novelou zákona o zaměstnanosti, platnou od 1. července, má pomoci zaměstnavatelům získat další zdroje kvalifikovaných pracovních sil, a to ze zemí, které Česká republika považuje za bezpečné.

Na seznamu, projednaném 6. května v Radě hospodářské a sociální dohody, je devět států: Australské společenství, Kanada, Nový Zéland, Spojené státy americké, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Japonsko, Jihokorejská republika, Singapurská republika a Stát Izrael.

Kabinet odsouhlasil také návrh Ministerstva průmyslu a obchodu na změny v programu výzkumu, vývoje a inovací The Country for the Future. Dojde ke snížení celkové podpory programu o více než 20 procent a k vypuštění některých původních cílů programu. Důvodem je jednak skutečnost, že některé podprogramy budou nově financovány z Národního plánu obnovy, a jednak fakt, že u podprogramu Inovace do praxe došlo ke zpoždění harmonogramu čerpání, což zavinila mimo jiné i pandemie nemoci covid-19.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete ZDE.

Psali jsme: Úřad vlády: Vláda chce usnadnit rodičům předškolních dětí brzký návrat do zaměstnání a zpřísnit ochranu ovzduší Úřad vlády: Vedoucí Jana Kotalíková obnovuje pravidelné setkání s kancléři prezidenta a Parlamentu Úřad vlády: Novela atomového zákona pomůže urychlit výstavbu nových jaderných bloků Úřad vlády: Tripartita se zabývala aktuální situací v zemědělství či problematikou duálního vzdělávání

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE