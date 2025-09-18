Úřad vlády: Zdravotnický materiál zamíří přes Jordánsko do Pásma Gazy

Ve snaze zlepšit kritickou humanitární situaci v Pásmu Gazy schválila vláda Petra Fialy dar zdravotnického materiálu v hodnotě 1,37 milionu korun, který je primárně určený pro tamní jordánské polní nemocnice. Hlasování proběhlo ve čtvrtek 18. září 2025 per rollam, přepravu zdravotnického materiálu zajistí Armáda ČR.
„Česká armáda se v rámci svých možností snaží pomáhat i v krizových situacích na různých místech ve světě. Doufám, že darovaný zdravotnický materiál zmírní tíživou humanitární situaci obyvatel Pásma Gazy,“ uvedla ministryně obrany Jana Černochová.
Na seznamu darovaného materiálu jsou například ochranné prostředky, obvazový materiál, lékařské nástroje a léčiva. Poskytovaný je na základě výjimky z podmínky trvalé nepotřebnosti (v souladu s § 21 odst. 2 zákona č. 219/200 Sb. o majetku ČR a jejím vystupováním v právních vztazích). Vládu o udělení výjimky zažádalo Ministerstvo obrany.
Jordánsko materiál využije pro potřeby svých polních nemocnic v Pásmu Gazy, které pomáhají obyvatelům konfliktem zasaženého území. V současnosti Jordánsko provozuje dvě polní nemocnice a chystá otevření třetí.
Jordánské polní nemocnice v Pásmu Gazy disponují širokým spektrem standardních i specializovaných oddělení včetně neonatologie či neurochirurgie. Od počátku konfliktu zde bylo ošetřeno přes 100 tisíc pacientů. Pokud nebude možné či účelné využít materiál v Pásmu Gazu, může jej Jordánsko poskytnout i svým ozbrojeným silám. Nikomu dalšímu jej bez předchozího písemného souhlasu Ministerstva obrany ČR převést nemůže.
Náklady na obnovení zásob i dopravu darovaného materiálu do Jordánska budou hrazeny z rozpočtu Ministerstva obrany, jeho navýšení nebude potřeba.
autor: Tisková zpráva