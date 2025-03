Úřad vlády symbolicky slaví Den vstupu ČR do NATO

Fasádu Strakovy akademie ve středu 12. března večer slavnostně rozzáří modré světlo připomínající vlajku Severoatlantické aliance. Úřad vlády si tak symbolicky připomene 26. výročí vstupu České republiky do NATO.

„Dnes si připomínáme 26. výročí vstupu do Sevroatlantické aliance. Členství v NATO je základním kamenem naší bezpečnosti, naší stability. Je to něco, na co se můžeme spolehnout, na co můžeme být hrdí. Ale výzvy, před kterými stojíme, bezpečnostní situace ve světě, proměna mezinárodního řádu, to všechno představuje velkou zkoušku i pro transatlantické spojenectví, pro evropskou bezpečnost, pro soudržnost NATO a samozřejmě pro její evropské členy. Je jasné, že do budoucna budeme čelit řadě bezpečnostních hrozeb a že NATO bude muset dál plnit svou základní funkci, kterou je obrana," uvedl premiér Petr Fiala.

Česká republika vstoupila do NATO 12. března 1999 společně s Polskem a Maďarskem. Za 26 let členství se stala důvěryhodným a spolehlivým spojencem, který je pevnou součástí nejsilnější politicko-vojenské organizace světa.