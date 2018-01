Ústecký kraj: Reakce na tiskovou zprávu Podřipské nemocnice s poliklinikou

Nejde tedy o žádnou novou nabídku, ale o prodloužení stávající, každoročně se opakující, smlouvy. Zajištění pohotovostní služby takto funguje v litoměřické nemocnici již dlouhodobě, Ústecký kraj tedy proto neuvažoval o žádné nutné změně. Navíc jde v případě litoměřické nemocnice o největšího poskytovatele lůžkové zdravotní péče na Litoměřicku.

Ústecký kraj v případě roudnické nemocnice přispívá na provoz pohotovosti pro dospělé a to částkou 1.071.400 Kč. Do Litoměřické nemocnice na tutéž pohotovost pro dospělé přispívá kraj pouze částkou 986.900 Kč. Stejnou částkou přispívá kraj i na dětskou pohotovost.

Smlouva pro zajištění pohotovosti pro děti je pokračováním z předešlých let, nikdy se tedy nejednalo o nějaké rozdělení, o kterém v tiskové zprávě hovoří vedení roudnické nemocnice. Poskytovatelem dětské pohotovosti v rámci smlouvy s Ústeckým krajem byla vždy výhradně litoměřická nemocnice. Nejedná se tedy o žádný nový model, ale o dlouhodobě fungující. Každá pohotovost v kraji dostává do rozpočtu paušální částku, a navíc k tomu další příspěvek diferencovaný podle hustoty obyvatel (kde je vyšší hustota, tam se předpokládají vyšší příjmy ze zdravotního pojištění a příspěvek je nižší). Litoměřická nemocnice je stále největším a fungujícím poskytovatelem zdravotní péče na Litoměřicku, kde je provoz pohotovosti pro děti zajišťován již 12 let. Navíc smlouvy i podle litoměřického projektu transformace nemocniční příspěvkové organizace na akciovou společnost plynule přešly, a a.s. vstoupila do všech práv a povinností.

Nevíme, o kterém rozhodnutí z roku 2012 vedení roudnické nemocnice hovoří, žádné takové o provozu pohotovostních služeb neexistuje. Každoročně je však schvalován model zajištění pohotovostních služeb, který s ohledem na rozsah sítě ordinací nedoznal již řadu let změn, v roce 2012 byla do modelu pouze zapracována nová legislativa v souvislosti s novým zákonem o zdravotních službách. Jednání mezi vedením města Roudnice nad Labem a vedením Ústeckého kraje se uskuteční v příštím týdnu. Schůzka by se ovšem měla podle avíza ze strany města Roudnice týkat hlavně provozu pohotovosti pro dospělé.

Roudnická nemocnice provoz dětské pohotovosti nabízela podle našich informací již dlouhodobě, jako službu související s provozem jejich dětského oddělení, bez finanční a organizační podpory ze strany kraje. Ukončení této služby v roudnické nemocnici je tedy plně jejich rozhodnutím a nezávisí na vůli a podpoře kraje.

autor: Tisková zpráva