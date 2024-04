V Evropě není bezpečno, velkým problémem je islamizace, varuje expert David Bohbot v nové knize

reklama

Mluví anglicky, arabsky, česky i francouzsky, knihu se ale rozhodl napsat v angličtině. Editorem české verze se stal spisovatel a scenárista Libor Adam. „Na knize jsme pracovali půl roku. Mnoho mi to dalo. Pobavila mě a zároveň poučila, protože jsem se dozvěděl o různých pro mě neznámých stránkách života v Izraeli,“ soudí Libor Adam, který společně s autorem a dvěma kmotry knihu během křtu v hotelu Panorama uvedl do života.

„Kniha je určena pro všechny občany, kteří se starají o bezpečnost, mají strach o svou rodinu a chtějí mít jistotu, že ta stejná situace, kterou máme dneska, zůstane ještě dvacet, třicet, možná i padesát let a třeba se i zlepší,“ říká David Bohbot, který je také ředitelem pražského Centra pro výzkum terorismu. „Narodil jsem se a vyrostl v Izraeli a celý můj život ovládala válka a terorismus. Posledních několik let cítím, že už nejsme v bezpečí a vidím konkrétní hrozby – radikalizaci a islamizaci,“ říká autor s tím, že chce použít své zkušenosti, praxi a kontakty v Izraeli ke zvýšení naší připravenosti. „Tato knížka je další krokem v mé práci. Je to můj způsob jak varovat, informovat a připravit nás na těžké časy, které přijdou,“ doplňuje.

Jeho novinka je plná informací o hrozbách, jimž současná Evropa čelí. A nejen to, David v ní ze své pozice bezpečnostního experta předkládá nejen varování, ale i jasná řešení. Ta vycházejí jak z jeho vzdělání a praxe, tak ze zážitků v jeho dětství a dospívání v Izraeli. To vše se čtenář dozví populární formou volného vyprávění a velmi jasných úvah a rozhovorů, které autor za svůj bohatý život poskytl.

Z křtu knihy. Archiv Davida Bohbota

Knihu izraelským košer vínem pokřtili dva Davidovi přátelé – předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová a vojenský analytik a zbrojní expert Jaroslav Štefec. „Pro mě je kniha zajímavá jako pro ženu a matku, která se narodila v naší zemi, v našem kulturním prostředí. David zná život a mentalitu tady, ale narodil se v Izraeli a v knize zodpoví spoustu otázek,“ říká politička. „Mně se na této knížce nejvíc líbí, že je o dvou věcech – první je o člověku Davidu Bohbotovi a druhá je, že David je naprosto konzistentní ve svých názorech. Kniha podtrhuje Davida Bohbota jako odborníka na jedné straně a jako člověka na té druhé,“ soudí Jaroslav Štefec.

A co je podle Davida Bohbota tou nejpalčivější hrozbou? „Netýká se jenom České republiky, ale celé Evropy. Islamizace, radikalizace, to je velký problém, kterému budeme muset čelit, a je to jenom otázka času. Nesmíme zapomenout, že dnes jsem součástí Schengenu. Nemáme hranice, nemáme se kde a jak bránit. A to bude největší problém, kterému budeme muset čelit. Je lepší se na to připravit hned,“ vysvětluje. Všechny jeho názory a poznatky se dozvíte v jeho nové knize, na jejímž křtu nechyběly ani další významné osobnosti – například bývalý příslušník francouzské cizinecké legie a expert v oblasti bezpečnosti a sebeobrany Stanislav Gazdík či místopředseda Trikolory Josef Sláma.

Kdo je David Bohbot?

Narodil se v roce 1968 v Haifě na severu Izraele. Po skončení střední školy a absolvování vojenské služby u námořnictva se stal příslušníkem záložních výsadkových jednotek v Izraeli. Několik let žil, studoval a pracoval v USA. Je občanem České republiky, ve které od roku 1996 žije a podniká. Kromě rodného jazyka plynně hovoří česky, anglicky a arabsky, na úrovni odborné konzultace i francouzsky. Je vysoce kvalifikovaným a mezinárodně uznávaným bezpečnostním expertem s mnoha zahraničními kontakty. Ve svém oboru působí jako konzultant, analytik a lektor, je ředitelem Centra pro výzkum terorismu se sídlem v Praze. Jeho obory jsou extrémistické projevy islámu, bezpečnostní složky a koncepce obrany státu. Je aktivním trenérem střelby a bojového umění Krav Maga. Už více než 18 let se věnuje profesionálně pojaté bezpečnostní osvětě na českých školách, kde bez nároku na honorář pořádá speciální semináře a seznamovací kurzy Krav Maga. Má dvě děti, synovi je 26 a dceři 24 let, dva psy a 3 kočky.

