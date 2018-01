V online prezidentské hře vyhrál volby Drahoš

Po více než ročním fungování dnes skončila volební hra Prezident 21. Zvítězil v ní Jiří Drahoš. Stal se tak kandidátem, na jehož jmenování do funkce prezidenta by se podle systému Demokracie 21 shodlo nejvíce Čechů.

Za Drahošem se umístil Marek Hilšer a třetí skončil Pavel Fischer. Systém s více hlasy, který byl ve hře použit, je jednokolový, a proto celý projekt končí právě s uzavřením prvního kola skutečných prezidentských voleb.

Volební hra Prezident 21 byla volně dostupná na internetu od 21. prosince 2016 až do dnešních 14:00 a za tu dobu se jí zúčastnilo 326 790 občanů. Hlasovali o tom, koho by si nejvíce přáli na Hradě. Oproti klasickým volbám však voliči v této hře hlasovali volební metodou Demokracie 21 a mezi kandidáty rozdělovali až tři kladné a jeden záporný hlas. Ze součtu všech rozdaných pozitivních i negativních hlasů vyšel vítězně Jiří Drahoš. Toho by podle hry chtělo za prezidenta 49 % hlasujících. Za ním by se díky efektu více hlasů umístil Marek Hilšer s 37% podporou.

„Hra měla hlavně seznámit voliče s volebním systémem Demokracie 21, kde má volič více hlasů. S více hlasy totiž můžete volit podle svého skutečného přesvědčení. Nemusíte vybírat menší zlo, taktizovat a hlasovat pro kandidáty, kteří nejsou vašimi favority. Svými dalšími hlasy vyjadřujete přesněji vlastní názor a také vůli ke shodě s ostatními,” říká k online experimentu Ondřej Koutský, koordinátor hry Prezident 21. „Výsledné pořadí jsme získali prostým součtem všech hlasů. A efekt více hlasů ukázal rozdíly ve výsledcích oproti běžnému hlasování. Kdyby se ve hře udílel pouze jeden hlas, za Jiřím Drahošem by se umístil Miloš Zeman před Pavlem Fischerem a Michalem Horáčkem. Díky existenci druhého a třetího hlasu však druhé místo obsadil Marek Hilšer a Zemana by Pavel Fischer i Michal Horáček naopak předběhli,” vysvětluje Koutský. Vůbec nejvyšší počet záporných hlasů měl podle závěrečných výsledků hry současný prezident Miloš Zeman, naopak nejméně jich získal Vratislav Kulhánek.

Pořadí všech kandidátů dle finálních výsledků hry*

1. Jiří Drahoš 49 %

2. Marek Hilšer 37 %

3. Pavel Fischer 32 %

4. Michal Horáček 28 %

6. Vratislav Kulhánek 6 %

7. Jiří Hynek 5 %

8. Petr Hannig 3 %

9. Miloš Zeman -24 %

*konečný stav hlasování 13. ledna ve 14:00

Stránka Prezident 21 sloužila zejména v posledních dnech i jako portál, kde mohli voliči najít přehledný souhrn všech informací o prezidentské volbě i jednotlivých kandidátech. „Vítězství v soutěži mě opravdu potěšilo. Vážím si takové iniciativy. Věřím, že byla pro občany inspirací a impulzem k volbám,” řekl k vítězství Jiří Drahoš. Ke své pozici se vyjádřil i Marek Hilšer, který řekl: „Umístění na druhém místě mě velmi těší. Lidé se na mě masivně obracejí se slovy - my bychom vás rádi volili, ale máme strach, že nemáte šanci, a tak volíme toho, kdo podle průzkumu vychází, že porazí Miloše Zemana. Možnost udělit více hlasů vítám, protože kromě jiného umožnila lidem hlasovat beze strachu.”

Kompletní výsledky hry lze najít ZDE. Mezi prvním a druhým kolem prezidentské volby bude stránka Prezident 21 dál sloužit jako zdroj informací pro voliče. Interaktivní grafy nebo videa na stránce návštěvníkům přiblíží, jak funguje princip hlasování s více hlasy i jeho výhody. Iniciátoři projektu poté chtějí platformu, kterou za dobu fungování navštívilo přes 3 miliony uživatelů internetu, dát k užívání zvolenému prezidentovi, a to po celé jeho funkční období. Pokud nabídku přijme, mohla by nová hlava státu skrze stránku nadále komunikovat s občany, diskutovat s nimi pomocí hlasování, získávat zpětnou vazbu na důležitá témata a být tak moderním prezidentem 21. století.

O hře Prezident 21

Prezident 21 je volební hra, jejímž cílem bylo seznámit občany ČR s principy volebního systému Demokracie 21 na příkladu společensky významné volby. Prezident 21 tak v reálném čase zobrazoval, jak by volba prezidenta dopadla, kdyby občané získali možnost snadno navrhovat kandidáty a měli k dispozici 3 kladné a 1 záporný hlas. Na internetu se celkem do hry zapojilo 326 790 lidí z celé ČR.

V první fázi, která probíhala od konce roku 2016 do 24. listopadu 2017, mohli všichni fanoušci hry navrhovat sami libovolné prezidentské kandidáty a hlasovat pro ně. Od 24. listopadu 2017 už se hlasovalo jenom pro reálné adepty na funkci hlavy státu. Hra se tak proměnila v inovativní online průzkum, který oproti klasickým předvolebním trval déle, probíhal v reálném čase a občané v něm mohli sdělovat své preference pomocí jiného mechanismu hlasování.

Projekt skončil v sobotu 13. ledna ve 14:00. Organizátoři nyní sčítají výsledky volebního průzkumu společnosti MEDIAN na reprezentativním vzorku 1599 respondentů, který má doplnit resumé rozsáhlého online hlasování a ukázat, jak by reálné volby dopadly, kdyby se mohlo volit metodou Demokracie 21. Výsledky průzkumu, který probíhal zároveň s volbami, budou k dispozici v pondělí 15. ledna.

Hru provozovala nezisková organizace Institut pro Demokracii 21 věnující se zvyšování povědomí o volebním systému Demokracie 21. Systém navrhl matematik Karel Janeček. Jedná se o moderní volební a hlasovací systém, ve kterém mají občané možnost použít více než jeden hlas. Efekt více kladných hlasů přináší větší společenskou shodu, a v důsledku toho je více lidí spokojených s výsledkem. Záporný hlas zase ztěžuje situaci těm osobnostem, které společnost rozdělují, například populistům či extremistům. Sečtení všech hlasů přináší výsledek, na němž se nejvíce lidí shodne a který nejméně lidem vadí. Systém Demokracie 21 je používán pro hlasování mimo jiné v takzvaných participativních rozpočtech měst, například v některých pražských městských částech, Říčanech, Chomutově, Ostravě, ale i v New Yorku, kde na jaře loňského roku 102 800 hlasujících rozhodovalo o bezmála miliardě korun.

autor: Tisková zpráva