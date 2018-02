V písecké nemocnici radí pacientům s vývodem

Ulehčovat život lidem se stomií, laicky „vývodem“, radit s výběrem vhodných stomických pomůcek nebo pomáhat ošetřovat vývod – to je hlavním úkolem stomické poradny písecké nemocnice. Pacienti ji mohou navštěvovat každou středu od 12.00 do 13:30 v prostorách chirurgického oddělení.

„V poradně jsou evidováni převážně pacienti, kteří prošli dveřmi písecké chirurgie, kde jim byla stomie založena. Dveře jsou však otevřeny i pacientům z okolí, kteří prodělali zákrok v jiném zdravotnickém zařízení a potřebují pomoc nebo odbornou radu ohledně ošetřování stomie a vhodných pomůcek. Ze zkušeností vyplývá, že mnoho pacientů se stomií, kteří byli po zákroku svěřeni pouze do péče svého obvodního lékaře, se potýká s nedostatkem informací ohledně ošetřování stomie. Proto mnohdy dochází ke komplikacím, se kterými si později neví rady sám pacient ani jeho obvodní lékař. I proto je tu naše poradna,“ uvedla vedoucí stomické poradny Nemocnice Písek, a. s., Mgr. Zuzana Šímová.

Poradnu mohou vyhledat také pacienti, kteří se teprve připravují na zákrok, při kterém jim bude stomie nově založena. V poradně jim poskytnou potřebné množství informačních materiálů a zodpoví všechny dotazy. Klienti si zde mohou osahat a dokonce vyzkoušet nejrůznější stomické pomůcky. „Vzhledem k tomu, že spolupracujeme hned s několika firmami zabývajícími se vývojem pomůcek pro stomiky, naši klienti si mohou vybrat z pestré škály výrobků. Seznamují se s nimi během celé hospitalizace,“ řekla Zuzana Šímová.

Důležité je podle ní nejen vzdělání pacienta, ale i členů jeho rodiny, kteří by mu měli zajistit psychickou podporu a pomoc při ošetřování vývodu. Do stomické poradny tak mohou zavítat nejen pacienti, ale i jejich blízcí. „Vývod změní pacientovi celý jeho dosavadní život. Má velký vliv na psychický stav jedince, na jeho osobní, pracovní, kulturní i sexuální život. Nejčastější pocity, které lidé se stomií pociťují, jsou stud a strach. V extrémních situacích může dojít až k úplnému sociálnímu vyloučení jedince. Lidé se stydí za svůj handicap, proto se straní svému okolí, uzavírají se do sebe, nevycházejí do společnosti. Velmi důležitá je fyzická a psychická příprava pacienta a jeho blízkých už před samotnou operací,“ doplnila Zuzana Šímová.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva