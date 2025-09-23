VŠB - Technická univerzita Ostrava: První český kvantový počítač byl spuštěn

Na VŠB – Technické univerzitě Ostrava byl za přítomnosti významných českých i evropských představitelů slavnostně spuštěn první český kvantový počítač. Je to jeden z prvních kvantových počítačů v Evropě, dostal název VLQ a je instalován v IT4Innovations národním superpočítačovém centru v kampusu univerzity. Na jeho pořízení a provozování se podílí celoevropské konsorcium LUMI-Q tvořené třinácti partnery z osmi zemí. VLQ bude sloužit široké škále evropských uživatelů.
„Tento významný milník představuje další krok k vybudování špičkové kvantové výpočetní infrastruktury v Evropě a podporuje výzkum a inovace napříč celým kontinentem. Je to významná událost nejen pro univerzitu, ale i pro Ostravu, která se zapíše na do dějin jako místo prvního českého kvantového počítače,“ uvedl rektor VŠB-TUO Igor Ivan.
Kvantový počítač VLQ umožní výzkumníkům zkoumat nové algoritmy a aplikace kupříkladu v oblasti kvantového strojového učení, při vývoji léků a vakcín, navrhování nových materiálů, optimalizaci dopravy, ve finančním sektoru, v oblasti bezpečnosti a obrany, pro predikci výkonu obnovitelných energetických zdrojů a také v oblasti bezpečnosti a obrany.
„Kvantový počítač VLQ bude sloužit široké škále evropských uživatelů – od akademických institucí, přes průmyslové podniky až po veřejný sektor. Primárně bude podporovat výzkum a inovace, jeho kapacity budou přístupné všem uživatelům napříč Evropou prostřednictvím sdružení EuroHPC JU,“ doplnil Vít Vondrák, ředitel IT4Innovations národního superpočítačového centra VŠB – Technické univerzity Ostrava.
VLQ nebude fungovat jako izolovaný výpočetní systém. Stejně jako ostatní kvantové počítače EuroHPC JU bude integrován do evropské infrastruktury pro vysoce výkonné počítání (HPC). V Ostravě je přímo propojen se superpočítačem Karolina, což umožňuje kombinovat klasické a kvantové výpočty.
„S VLQ podniká Evropa další rozhodující krok směrem k zavedení špičkového ekosystému kvantového počítání. Spojením sil našich superpočítačů s nejmodernějšími kvantovými technologiemi poskytujeme evropským uživatelům nástroje k hledání řešení, která byla dosud nedosažitelná. Dnešní slavnostní inaugurace je také důkazem síly evropské spolupráce: společně pokládáme základy pro průlomové objevy, které budou utvářet budoucnost vědy, technologie a společnosti,“ sdělil Anders Jensen, ředitel EuroHPC JU.
Slavnostní ceremoniál se konal v IT4Innovations národním superpočítačovém centru v Ostravě, které je součástí VŠB – Technické univerzity Ostrava. Význam události podpořili významní hosté, kromě výkonného ředitele EuroHPC JU Anderse Jensena také finský velvyslanec v České republice Pasi Olavi Tuominen, zástupci českých ministerstev, rektoři českých univerzit a zástupci konsorcia LUMI-Q.
VLQ je kvantový počítač disponující 24 fyzickými qubity s unikátní hvězdicovou topologií. Tato technologie nabízí spojení mezi qubity, které výrazně zvyšuje efektivitu kvantových výpočtů a tím odlišuje VLQ od konkurenčních strojů. Topologie nabízí výpočetní výhodu tím, že minimalizuje počet takzvaných swapových operací.
Systém dodala společnost IQM Quantum Computers a jeho celková pořizovací cena činila přibližně 5 milionů EUR (125 milionů korun). Polovinu nákladů financoval EuroHPC JU a druhou polovinu konsorcium LUMI-Q. Konsoricum tvoří třináct partnerů z osmi evropských zemí, v čele s Českou republikou a dále Belgií, Dánskem, Finskem, Nizozemskem, Norskem, Polskem a Švédskem.
Další zajímavosti o kvantovém počítači VLQ:
- VLQ obsahuje 24 supravodivých qubitů uspořádaných do hvězdicové topologie.
- Od konce roku 2025 bude VLQ přístupný výzkumníkům, firmám i veřejnému sektoru z celé Evropy.
- Aby mohl VLQ fungovat, musí být jeho qubity udržovány v extrémně nízké teplotě — pouhých 0,01 Kelvinu nad absolutní nulou (asi –273,14 °C), tedy chladněji než ve vesmíru. Tento „mrazivý“ stav zajišťuje speciální kryostat, jehož část připomíná lesklý zlatý lustr o několika patrech a vážící přibližně 300 kg. Takové chlazení je nezbytné, protože i nepatrné zahřátí by mohlo zničit křehké kvantové stavy qubitů. Samotný čip je umístěn ve spodní části kryostatu a pro dosažení takto extrémně nízké provozní teploty se využívá kvantových efektů, ke kterým dochází při smíchávání izotopů helia.
- Navzdory náročnému chlazení je energetická spotřeba samotného kvantového čipu velmi nízká, a to v řádu kilowattů. Většinu energie spotřebuje podpůrná infrastruktura a chladicí zařízení, což je však stále nesrovnatelně méně než u klasických superpočítačů, které vyžadují megawatty energie.
Jméno VLQ odkazuje na:
- V (VŠB – Technická univerzita Ostrava, kde je umístěn),
- L (LUMI-Q konsorcium),
- Q (Quantum Computing).
Zároveň je ale parafrází na vlka, který je symbolem superpočítače LUMI, protože právě z tohoto konsorcia LUMI-Q vzešlo.
EuroHPC JU
EuroHPC JU je právní a finanční subjekt ustavený nařízením Rady Evropské unie, který sdružuje Evropskou unii, zúčastněné státy a soukromé subjekty s cílem koordinovat úsilí a spojovat zdroje s ambicí učinit Evropu světovým lídrem v oblasti superpočítačů, kvantových počítačů a umělé inteligence.
Aby byla Evropa vybavena špičkovou výpočetní a datovou infrastrukturou, pořídila již prostřednictvím EuroHPC JU celkem 11 superpočítačů rozmístěných po celé Evropě. Tři z těchto superpočítačů EuroHPC se nyní umístily mezi 10 nejvýkonnějšími superpočítači na světě. Evropští vědci i uživatelé z veřejného sektoru a průmyslu mohou využívat superpočítače EuroHPC bez ohledu na to, kde v Evropě se nacházejí, a tím posouvat vědu kupředu a podporovat vývoj široké škály aplikací s průmyslovým, vědeckým i společenským přínosem pro Evropu.
V současnosti EuroHPC JU se také podílí na realizaci 13 tzv. AI továren napříč Evropou, které nabízejí malým a středním podnikům i startupům bezplatnou, na míru šitou podporu. V oblasti kvantových technologií EuroHPC JU plánuje instalovat ve vybraných členských zemích 10 kvantových počítačů, přičemž mezi první z nich patří právě kvantový počítač VLQ.
EuroHPC JU rovněž financuje výzkumné a inovační projekty za účelem vybudování plného evropského dodavatelského řetězce v oblasti superpočítačů – od procesorů a softwaru přes aplikace, které na těchto superpočítačích poběží, až po know-how potřebné pro rozvoj silné evropské odbornosti v oblasti HPC.
IT4Innovations národní superpočítačové centrum
IT4Innovations národní superpočítačové centrum je vysokoškolský ústav VŠB – Technické univerzity Ostrava, je předním výzkumným, vývojovým a inovačním centrem v oblasti vysoce výkonného počítání (HPC), datových analýz (HPDA), umělé inteligence (AI), kvantového počítání (QC) a jejich aplikací do dalších vědeckých, průmyslových i společenských oborů. IT4Innovations provozuje od roku 2013 nejvýkonnější superpočítačové systémy v České republice, které poskytuje jak českým, tak i zahraničním výzkumným týmům z akademické i soukromé sféry.
IT4Innovations společně s institucemi CESNET a CERIT-SC tvoří strategickou výzkumnou infrastrukturu České republiky e-INFRA CZ. V současné době IT4Innovations provozuje dva superpočítače: Barbora (849 TFlop/s, instalovaný na podzim 2019) a nejvýkonnější český veřejně přístupný superpočítač Karolina (15,7 PFlop/s, instalovaný v létě 2021), který byl pořízen v rámci EuroHPC JU a poskytuje své kapacity i evropské výzkumné a průmyslové komunitě.
České výzkumné komunity však mají kromě superpočítačů provozovaných v IT4Innovations přístup také k jednomu z nejvýkonnějších evropských superpočítačů LUMI, a to díky členství IT4Innovations ve stejnojmenném konsorciu. V roce 2025 byl v IT4Innovations instalován první český kvantový počítač VLQ, provozovaný konsorciem LUMI-Q.
Stěžejními tématy výzkumu IT4Innovations jsou zpracování a analýza rozsáhlých dat, strojové učení, vývoj paralelních škálovatelných algoritmů a algoritmů pro kvantové počítače a simulátory, řešení náročných inženýrských úloh, pokročilá vizualizace, virtuální realita, modelování pro nanotechnologie a vývoj nových materiálů. Více informací najdete ZDE.
autor: Tisková zpráva