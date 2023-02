VŠCHT Praha získala prestižní MSCA Postdoctoral Fellowship a tři ERA fellowships

reklama

Dr. Tomáš Sedlačík uspěl s projektem „Development of advanced bioglass-polymer scaffolds for OSTEOCHONdral interface tissue regeneration (OSTEOCHON)“. Dvouletý projekt bude realizovat pod vedením prof. Jana Merny na Ústavu polymerů od září 2023. Anketa Kvitujete postup vlády Petra Fialy ve věci války na Ukrajině? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 17561 lidí

Ve stejné výzvě dosáhly další tři projekty s vynikajícím hodnocením na ERA Postdoctoral Fellowship. Jedná se o financování z dodatečného rozpočtu pro hostitelské instituce v zemích s nižším zapojením do programu Horizon, tzv. widening zemích, mezi něž patří Česká republika. Uspěli Dr. Anton Zverev s projektem„Single-atom decorated 2D catalysts for power-to-X conversion and sustainable future“, Dr. Payal Chauhan s „2D TM-LDH with low dimensions materials as flexible solid state and electrochemical supercapacitors and electrocatalyst“ a Dr. Wenxi Wang s „Interfacial Electrochemistry of Carbon-based Interlayer in Lithium-metal Solid-state Batteries“.

V současnosti na VŠCHT Praha probíhají dva postdoktorální projekty MSCA PF, od září 2022 projekt Dr. Shuangying Wei „NEW MONO 2D FUN GER“ a od února 2023 projekt Dr. Levny Chacko „2DTMCH2“. Mentorem obou projektů je prof. Zdeněk Sofer na Ústavu anorganické chemie.

Pozitivně hodnocené návrhy, které se neumístily dostatečně vysoko pro získání grantu přímo z Horizon Europe (MSCA PF nebo ERA PF), mohou získat podporu z OP JAK (dříve OP VVV). V rámci projektů nazvaných Chemfells je tak realizováno v současnosti 18 návrhů MSCA PF (Chemfells IV a V) a v návaznosti na aktuální výsledky výzvy 2022 se počítá s přípravou dalších 10 příjezdových mobilit (Chemfells VI).

Psali jsme: VŠCHT: Na světě je nová kniha o katalýze flaviny VŠCHT: Úspěch českého týmu na Mezinárodní chemické olympiádě VŠCHT Praha otevřela nové centrum CirkTech. Zaměří se na lithium a technologie pro cirkulární ekonomiku VŠCHT Praha dosáhla na 2. místo v Česku

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.