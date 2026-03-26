Majerová (Trikolora): Vlastní kolegové z bývalé koalice jsou tak necitliví

27.03.2026 7:17 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k neúspěchům Fialových exministrů ve volbách

Foto: Archiv Zuzany Majerové
Popisek: Zuzana Majerová

Bývalý ministr Válek a bývalý ministr Stanjura už byli třikrát odmítnuti jako členové správní rady VZP. Rakušana ani na počtvrté nezvolili místopředsedou Sněmovny… Na tom je nejsmutnější (vtip), že ani bývalí koaliční poslanci nechápou, že všichni tři potřebují sakra také z něčeho žít. Co je to s nima?

Vlastní kolegové z bývalé koalice jsou tak necitliví, že i když mají celkově 92 křesel a potřeba by jich bylo pouze 87, Válek napotřetí získal pouze 77 a Stanjura pouze 55 hlasů, což je sice lepší než při prvním hlasování (43 a 37 hlasů), ale stále to nestačí a tak si na prachy za členství ve správní radě zatím nesáhnou. Co asi nyní mají dělat? Pracovat?

A neméně smutné je, že i když Rakušan byl napočtvrté jediným kandidátem na místopředsedu a potřeboval získat pouhých 87 poslaneckých hlasů z opozičních 92, což by opozice mohla klidně dát a Rakušan by dostal o sto tisíc měsíčně víc, obdržel jich jen 73.

A to Jakob tak prosil! Kdo za to může? Babííš!!

Via Pavek Šik. Lépe bych to neřekla.

Zuzana Majerová

  • Trikolora
  • poslankyně
