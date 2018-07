VZP: Jaké plomby teď hradí pojišťovna

Od července 2018 prý došlo ke změnám ohledně zubních výplní. Z jakého materiálu jsou tedy plomby v současné době hrazeny?

ODPOVĚĎ:

Od 1. července 2018 se podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 nesmí používat zubní amalgám při stomatologickém ošetření mléčných zubů, dětí mladších 15 let a těhotných či kojících žen, s výjimkou případů, kdy to zubní lékař považuje za naprosto nezbytné z důvodu specifických zdravotních potřeb dotčeného pacienta. Toto nařízení je v české legislativě zohledněno už od 1. ledna 2018, takže k 1. červenci k žádným změnám nedochází.

V souvislosti s omezením používání amalgámových výplní ve stomatologii jsou s účinností od 1. ledna 2018 v příloze č. 1 zákona o veřejném zdravotním pojištění provedeny změny u úhrad výplní dočasných zubů a výplní stálých zubů u dětí do 15 let a u těhotných a kojících žen. U nich je při ošetření zubního kazu hrazeno použití skloionomerního cementu (v případě, kdy to není ze zdravotních důvodů možné, pak použití dózovaného amalgámu) a dále použití samopolymerujícího kompozita v rozsahu špičáků (tj. do trojek) včetně. Ostatní pojištěnci mají nadále z veřejného zdravotního pojištění hrazeny výplně z nedózovaného amalgámu v rozsahu celého chrupu, v rozsahu špičáků včetně jsou hrazena samopolymerující kompozita a u dětí do 18 let i fotokompozitní výplně.

Další omezení amalgámu ve stomatologii je ve zmíněném nařízení stanoveno od 1. 1. 2019 – bude možno používat už jen dózovaný (kapslový) amalgám. I tomu se bude muset česká legislativa přizpůsobit.

V současné době můžeme shrnout úhrady zubních výplní takto:

Výplň stálého zubu je obecně (tj. kromě níže uvedených případů) hrazena při použití nedózovaného amalgámu v rozsahu celého chrupu. Jde-li o výplň v rozsahu špičáků včetně, je hrazena při použití samopolymerujícího kompozita. Dětem do dovršení 18 let je v rozsahu špičáků včetně hrazena fotokompozitní výplň stálého zubu.

Při ošetření dočasných zubů (bez ohledu na věk pojištěnce a lokalizaci zubu) je výplň hrazena při použití skloionomerního cementu.

U těhotných a kojících žen je výplň hrazena při použití skloionomerního cementu v rozsahu celého chrupu. V úseku do trojek včetně pojišťovna hradí i výplně ze samopolymerujícího kompozita (ve věku do 18 let výplně fotokompozitní).

U dětí do dne dosažení 15 let věku je při ošetření zubního kazu nad rozsah špičáků včetně hrazena výplň při použití skloionomerního cementu. V rozsahu špičáků včetně je hrazena fotokompozitní výplň.

Není-li použití skloionomerního cementu v uvedených případech možné z hlediska zdravotního stavu pojištěnce, je z veřejného zdravotního pojištění hrazena výplň z dózovaného amalgámu, případně ze samopolymerujícího kompozita – ta ale pouze v rozsahu špičáků včetně.

Psali jsme: VZP: Kdo hradí lékařskou prohlídku před nástupem do domova pro seniory Dětští opilci a toxikomani stáli loni VZP 14,5 milionu korun VZP: Jaké jsou možnosti odstranění tetování a hradí některý z postupů pojišťovna? VZP prodlouží všem nemocnicím rámcové smlouvy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva