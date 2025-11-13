Kavij (KSČM): Zaznamenali jste nějakou zmínku ve veřejnoprávní televizi?

Zde v minulých dnech zavítal předseda sudetoněmeckého Landsmanšaftu Bernd Posselt s cílem připravit si „další půdu“ na avizovaný sjezd tohoto spolku příští rok v Brně. Jako projev nesouhlasu s konáním sjezdu byla ex-ministru kultury Milanu Uhdemu a bývalému předsedovi české vlády Petru Pithartovi předána Deklarace proti sudetoněmeckému sjezdu v Brně, jehož předání dle sdíleného videa na sociálních sítích zobrazuje Pitharta řádně „vytočeného“, jako v jeho v posledním tažení.
Posseltovo dlouhodobé úsilí o prolomení tzv. Benešových dekretů se blíží do úspěšného konce. Podporovatelů a vyznamenaných z české politické scény získal Posselt více než dost, ne náhodou především z řad černoprdelníků, namátkou ex-ministra kultury, lidoveckého Daniela Hermana. K dokonání další zkázy v historii českého státu chybí již jen oslavná óda z úst agenta Pávka na Hradě. Předpremiéru má za sebou, když v květnu 2023 poděkoval v bavorském Selbu Berndu Posseltovi za zlepšení v česko-německých vztazích, které jsou podle Pavla nejlepší za poslední dobu a dávají i základ pro další spolupráci.
Jen tak na okraj, zaznamenali jste jakoukoliv zmínku o Posseltově návštěvě moravské metropole ve vysílání veřejnoprávní televizi, na jejíž vyvážené a objektivní zpravodajství přispíváme každý částkou 150 Kč měsíčně?
Mgr. Miroslav Kavij
Článek byl převzat z Profilu Mgr. Miroslav Kavij
