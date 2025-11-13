Kavij (KSČM): Zaznamenali jste nějakou zmínku ve veřejnoprávní televizi?

13.11.2025 17:04 | Komentář

Legendární hlášku z fimu Dědictví aneb Kurvahošigutntág „Dva roky po revoluci , Němci se tu prohání jak za války“ připomínalo probíhající dějství na Masarykově univerzitě v Brně.

Foto: Repro KSČM
Popisek: Člen VV ÚV KSČM za Plzeňský kraj Miroslav Kavij

Zde v minulých dnech zavítal předseda sudetoněmeckého Landsmanšaftu Bernd Posselt s cílem připravit si „další půdu“ na avizovaný sjezd tohoto spolku příští rok v Brně. Jako projev nesouhlasu s konáním sjezdu byla  ex-ministru kultury Milanu Uhdemu a bývalému předsedovi české vlády Petru Pithartovi předána Deklarace proti sudetoněmeckému sjezdu v Brně,   jehož předání dle sdíleného videa na sociálních sítích zobrazuje Pitharta řádně „vytočeného“, jako v jeho v posledním tažení.

Posseltovo dlouhodobé úsilí o prolomení tzv. Benešových dekretů se blíží do úspěšného konce. Podporovatelů a vyznamenaných z české politické scény získal Posselt více než dost, ne náhodou především z řad černoprdelníků, namátkou ex-ministra kultury,  lidoveckého Daniela Hermana. K dokonání další zkázy v historii českého státu chybí již jen oslavná óda z úst  agenta Pávka na Hradě. Předpremiéru má za sebou, když v květnu 2023 poděkoval v bavorském Selbu Berndu Posseltovi za zlepšení v česko-německých vztazích, které jsou podle Pavla nejlepší za poslední dobu a dávají i základ pro další spolupráci.

Jen tak na okraj, zaznamenali jste jakoukoliv zmínku o Posseltově návštěvě moravské metropole ve vysílání veřejnoprávní televizi, na jejíž vyvážené a objektivní zpravodajství  přispíváme každý částkou 150 Kč měsíčně?

Mgr. Miroslav Kavij

  • KSČM
  • krajský zastupitel
