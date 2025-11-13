Kubisková (Výzva): Smutné a nedůstojné loučení vlády Petra Fialy

13.11.2025 18:02 | Komentář

Smutné a nedůstojné loučení vlády P. Fialy dostalo další tragikomickou pointu. Vláda po drtivé kritice i z řad svých sympatizantů, po vyřčení různých podmínek, které nikdo nesplnil, se nakonec rozhodla poslat návrh rozpočtu nově ustanovené sněmovně.

Foto: archiv K. Kubiskové, se svolením
Popisek: Karolína Kubisková

 Tím ale celý příběh nekončí, nýbrž začíná.

Strany pětikoalice se vždy snažily vymezit vůči stranám na opačném politickém spektru tím, že kladly důraz na hodnotovou a zodpovědnou politiku, a to nejen v zahraničních otázkách, ale i ve vztahu k rozpočtu a fiskální odpovědnosti. Důkazem toho, že se jednalo o pouhé marketingové floskule, je právě návrh rozpočtu na příští rok, který je symbolem podvodu a naprosto nezodpovědné politiky.

„Větší dárek“ si tak nastupující vláda nemohla přát. Místo zodpovědně sestaveného rozpočtu, který zohledňuje všechny náklady a příjmy v reálných konturách s obhajitelným schodkem, dostane nová sněmovna do rukou děravý návrh s nadhodnocenými příjmy a podhodnocenými výdaji, a tedy i nereálným schodkem.

Proč to vláda Petra Fialy udělala? Schodek rozpočtu ve výši 237 miliard s navýšením výdajů na obranu jako vládní priority, vytvořili jako past na novou vládu. Protože jsou výdaje podhodnoceny řádově v desítkách miliard, nezbyde nové vládě než navýšit schodek, nebo snížit některé výdaje, například na obranu. S tím také vláda Petra Fialy počítá jako s vítanou municí do jejich marketingové komunikace. Titulky o nedodržení schodku rozpočtu, nebo o snižování výdajů na obranu se jí patrně budou marketingově velmi hodit.

To, že se jedná jednoznačně o morální hazard s veškerými hodnotami, které se snažila končící vláda prezentovat, Petra Fialu vůbec nezajímá. To se ale může velmi vymstít. Nastupující vláda již začíná vysvětlovat podvody, které byly v návrhu udělány, aby to „tak nějak vyšlo“, a bude v tom jistě dále pokračovat. Určitě maximálně využije tohoto nemorálního a podvodného jednání končící vlády vždy, když bude moci. Otupí tak jednoduše i budoucí možnou oprávněnou kritiku na své kroky. Fialova vláda se tak kvůli marketingu vzdala hodnot a pošlapala vlastní práci na fiskální konsolidaci.

Nezvládla tak nejen vládnutí, ale dokázala pošlapat i svou vlastní práci při svém odchodu. Tím jednoznačné prokázala, že reálně nereprezentuje v žádném ohledu lepší chování nebo hodnoty, jak slibovala, ale pouhý politický marketing.

Česká republika si zaslouží a bytostně potřebuje návrat pozitivní, hodnotové politiky.

Ing. Karolína Kubisková

předsedkyně strany VÝZVA 2025

Ing. Karolína Kubisková

  • zastupitelka města
