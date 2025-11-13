Kubisková (Výzva): Smutné a nedůstojné loučení vlády Petra Fialy

Tím ale celý příběh nekončí, nýbrž začíná.
Strany pětikoalice se vždy snažily vymezit vůči stranám na opačném politickém spektru tím, že kladly důraz na hodnotovou a zodpovědnou politiku, a to nejen v zahraničních otázkách, ale i ve vztahu k rozpočtu a fiskální odpovědnosti. Důkazem toho, že se jednalo o pouhé marketingové floskule, je právě návrh rozpočtu na příští rok, který je symbolem podvodu a naprosto nezodpovědné politiky.
„Větší dárek“ si tak nastupující vláda nemohla přát. Místo zodpovědně sestaveného rozpočtu, který zohledňuje všechny náklady a příjmy v reálných konturách s obhajitelným schodkem, dostane nová sněmovna do rukou děravý návrh s nadhodnocenými příjmy a podhodnocenými výdaji, a tedy i nereálným schodkem.
Proč to vláda Petra Fialy udělala? Schodek rozpočtu ve výši 237 miliard s navýšením výdajů na obranu jako vládní priority, vytvořili jako past na novou vládu. Protože jsou výdaje podhodnoceny řádově v desítkách miliard, nezbyde nové vládě než navýšit schodek, nebo snížit některé výdaje, například na obranu. S tím také vláda Petra Fialy počítá jako s vítanou municí do jejich marketingové komunikace. Titulky o nedodržení schodku rozpočtu, nebo o snižování výdajů na obranu se jí patrně budou marketingově velmi hodit.
To, že se jedná jednoznačně o morální hazard s veškerými hodnotami, které se snažila končící vláda prezentovat, Petra Fialu vůbec nezajímá. To se ale může velmi vymstít. Nastupující vláda již začíná vysvětlovat podvody, které byly v návrhu udělány, aby to „tak nějak vyšlo“, a bude v tom jistě dále pokračovat. Určitě maximálně využije tohoto nemorálního a podvodného jednání končící vlády vždy, když bude moci. Otupí tak jednoduše i budoucí možnou oprávněnou kritiku na své kroky. Fialova vláda se tak kvůli marketingu vzdala hodnot a pošlapala vlastní práci na fiskální konsolidaci.
Nezvládla tak nejen vládnutí, ale dokázala pošlapat i svou vlastní práci při svém odchodu. Tím jednoznačné prokázala, že reálně nereprezentuje v žádném ohledu lepší chování nebo hodnoty, jak slibovala, ale pouhý politický marketing.
Česká republika si zaslouží a bytostně potřebuje návrat pozitivní, hodnotové politiky.
Ing. Karolína Kubisková
předsedkyně strany VÝZVA 2025
Ing. Karolína Kubisková
Článek byl převzat z Profilu Ing. Karolína Kubisková
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV