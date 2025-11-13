MHMP: Praha zrevitalizuje Petřínskou rozhlednu a její okolí

13.11.2025 16:26

Rada hl. m. Prahy schválila plán na revitalizaci Petřínské rozhledny a jejího okolí. V suterénu rozhledny vznikne nové bistro, v přízemí nová pokladna, giftshop nebo také kavárna. Rekonstrukce v hodnotě 95 milionů korun by měla být podle předpokladu dokončena v roce 2027.

Foto: MHMP
Popisek: Magistrát hl. m. Prahy

„Tuto investiční akci realizujeme na žádost městské společnosti Prague City Tourism, která má Petřínskou rozhlednu v pachtu. Na projekt je už zpracovaná studie a aktuálně probíhá dokončování dokumentace pro stavební povolení. Samotná rekonstrukce by měla odstartovat v příštím roce,“ říká radní hl. m. Prahy pro majetek, transparentnost a legislativu Adam Zábranský.

Komplexní revitalizace se týká nejen rozhledny, jejíž ocelová konstrukce je pravidelně udržována, ale také přilehlých veřejných prostranství. Součástí je úprava suterénu, kde vznikne nové bistro, přízemí dostane nový vestavěný tubus s pokladnou, giftshopem a také kavárnou. Uskuteční se také úprava venkovní terasy, propojení všech prostor gastrovýtahem, rekonstrukce technických zařízení (vzduchotechnika, topení a chlazení), inženýrských sítí (voda, odpady, elektroinstalace apod.), povrchů a také výplní otvorů. Práce v hodnotě 95 milionů korun by měly být dokončeny v roce 2027.

