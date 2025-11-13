Chceme z toho cirkus? Rajchl nechce tolerovat vlajky v oknech

13.11.2025 19:38 | Monitoring

Poslanec a předseda PRO Jindřich Rajchl vyzývá poslance končící vlády, aby respektovali výsledek voleb a smířili se s tím, že prohráli. Uvedl to v souvislosti s vyvěšováním ukrajinských vlajek z oken kanceláří hnutí STAN, TOP 09 nebo Pirátů. „Mám pro všechny tyto pětikoaliční ukrajinské aktivisty jedno doporučení. Zkuste se jednou zachovat jako demokraté, dejte ty vlajky pryč a počkejte si na příští volby,“ prohlásil Rajchl.

Foto: Facebook
Popisek: Jindřich Rajchl

Předseda SPD Tomio Okamura nechal minulý týden po svém nástupu do čela Poslanecké sněmovny odstranit ukrajinskou vlajku z budovy dolní komory Parlamentu. Krok okamžitě vyvolal silnou reakci opozičních poslanců, zejména z řad TOP 09, STAN a Pirátů, kteří na protest vyvěsili ukrajinské vlajky z oken svých kanceláří.

Podle části právníků i úředníků Parlamentní kanceláře však takové jednání může být v rozporu se zákonem o užívání státních symbolů a pravidly pro vyvěšování cizích vlajek na budovách státních institucí. Opozice svůj postup hájí jako symbol solidarity s napadenou Ukrajinou.

Poslanec a předseda PRO Jindřich Rajchl reagoval na protest opozičních poslanců ostře: „Opravdu chceme z naší Poslanecké sněmovny udělat cirkus se žlutomodrými vlaječkami? Mám si zítra přinést do kanceláře vlajky všech zemí, které napadly USA v době administrativy Bushe, Clintona a především Obamy, a vyvěsit si je z okna? Vážně hodláme tohle jednání tolerovat?“

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Rajchl připomněl, že za předchozí předsedkyně sněmovny Markéty Pekarové Adamové tehdejší opozice také respektovala její rozhodnutí.

„Když byla předsedkyní sněmovny, rozhodla se vyvěsit na její průčelí ukrajinskou vlajku. Nám se to nelíbilo. Hrubě se nám to nelíbilo. Ale respektovali jsme to, protože máme úctu k zákonům. Oni ale nerespektují nic. Nedokážou se smířit s tím, že prohráli. A tak se rozhodli rozpoutat anarchii,“ tvrdí Rajchl.

Rajchl vyzval opoziční poslance k uklidnění a respektu k výsledkům voleb: „Takže mám pro všechny tyto pětikoaliční ukrajinské aktivisty jedno doporučení. Zkuste se jednou zachovat jako demokraté, když už se tak všude nazýváte, dejte ty vlajky pryč, počkejte si na příští volby, porazte nás, zvolte si svého předsedu sněmovny a ten ji tam může vyvěsit. Do té doby se zkuste smířit s tím, že jste prostě prohráli a že nastává doba, kdy prioritou vlády již nebude Ukrajina, nýbrž občané České republiky,“ vzkázal Rajchl.

Článek obsahuje štítky

Okamura , piráti , sněmovna , STAN , Ukrajina , vlajka , Rajchl

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Jakub Makarovič

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Vyvěšovat cizí vlajky je ten nejlacinější možný populismus, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskusemravní bahno , 13.11.2025 20:18:53
budoucí opozice se chová jak šestáková coura, povrchní a plytká, místo, co by nabídla spolupráci ve prospěch VŠECH českých občanů a kooperovala na společných cílech této země, libuje si v jalových výkřicích, kancelářské udatnosti a bezuzdném napadání. Některým už vlezl tento pseudoproblém na mozek tak (Ženíšek, Richterová, Jakob a další..) že se v něm duševně ztrácejí, nejsou schopni navodit či reagovat na jiná témata, než "ukrajinská vlajka" pro občany jsou tedy jako poslanci zřejmě ztraceni, připomínají ty ustrnulé typy v zaopatřovacích ústavech ve filmových hororech, které utkvěle opakují donekonečna pár těch samých slov, hledí přitom tupě před sebe a kývají se ve svěrací kazajce, to jsme dopadli! Co kdyby přijali skutečnost, že prohráli a snažili se ve jménu občanů spolupracovat a zlepšovat naši zemi místo jakýchsi nekonečných hádek o kde co a házení klacků pod nohy! Jsou únavní, otravní a půjde-li to takhle dál, naprosto nedůvěryhodní a Pávek je jejich král.

|  8 |  0

