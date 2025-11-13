Chceme z toho cirkus? Rajchl nechce tolerovat vlajky v oknech

Předseda SPD Tomio Okamura nechal minulý týden po svém nástupu do čela Poslanecké sněmovny odstranit ukrajinskou vlajku z budovy dolní komory Parlamentu. Krok okamžitě vyvolal silnou reakci opozičních poslanců, zejména z řad TOP 09, STAN a Pirátů, kteří na protest vyvěsili ukrajinské vlajky z oken svých kanceláří.
Podle části právníků i úředníků Parlamentní kanceláře však takové jednání může být v rozporu se zákonem o užívání státních symbolů a pravidly pro vyvěšování cizích vlajek na budovách státních institucí. Opozice svůj postup hájí jako symbol solidarity s napadenou Ukrajinou.
Poslanec a předseda PRO Jindřich Rajchl reagoval na protest opozičních poslanců ostře: „Opravdu chceme z naší Poslanecké sněmovny udělat cirkus se žlutomodrými vlaječkami? Mám si zítra přinést do kanceláře vlajky všech zemí, které napadly USA v době administrativy Bushe, Clintona a především Obamy, a vyvěsit si je z okna? Vážně hodláme tohle jednání tolerovat?“
JUDr. Jindřich Rajchl
Rajchl připomněl, že za předchozí předsedkyně sněmovny Markéty Pekarové Adamové tehdejší opozice také respektovala její rozhodnutí.
„Když byla předsedkyní sněmovny, rozhodla se vyvěsit na její průčelí ukrajinskou vlajku. Nám se to nelíbilo. Hrubě se nám to nelíbilo. Ale respektovali jsme to, protože máme úctu k zákonům. Oni ale nerespektují nic. Nedokážou se smířit s tím, že prohráli. A tak se rozhodli rozpoutat anarchii,“ tvrdí Rajchl.
Rajchl vyzval opoziční poslance k uklidnění a respektu k výsledkům voleb: „Takže mám pro všechny tyto pětikoaliční ukrajinské aktivisty jedno doporučení. Zkuste se jednou zachovat jako demokraté, když už se tak všude nazýváte, dejte ty vlajky pryč, počkejte si na příští volby, porazte nás, zvolte si svého předsedu sněmovny a ten ji tam může vyvěsit. Do té doby se zkuste smířit s tím, že jste prostě prohráli a že nastává doba, kdy prioritou vlády již nebude Ukrajina, nýbrž občané České republiky,“ vzkázal Rajchl.
autor: Jakub Makarovič