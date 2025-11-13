Oganesjan má problém. Došlápla si na něj velká banka

13.11.2025 17:48 | Monitoring

Kontroverzní youtuber Mike Oganesjan, který do mediálního prostoru vypustil informace o údajných sexuálních nahrávkách poslance Jindřicha Rajchla (PRO), čelí kromě trestního oznámení i tlaku bankovních korporací. Na základě žádosti věřitelů mu totiž Komerční banka navrhla zrušit oddlužení. Podle věřitelů totiž Oganesjan uváděl mnohem nižší příjmy, než skutečně získává z online aktivit a které mohou jít do milionů měsíčně.

Oganesjan má problém. Došlápla si na něj velká banka
Foto: X/MikeJePan
Popisek: Mike Oganesjan

Internetový tvůrce Mike Oganesjan v posledních dnech rozvířil kauzu kolem poslance Jindřicha Rajchla, když na svých online platformách zveřejňoval sexuální a pornografická videa, na kterých je údajně právě předseda PRO. Mimo to Oganesjanův „gang“ otravoval lidi v okolí Rajchlova bydliště včetně jeho nezletilé dcery.

Rajchl už reagoval podáním trestního oznámení se slovy, že „všichni budou platit.“ To ale není jediný problém Mike Oganesjana, který je kontroverzní postavou českého bulváru už řadu let. Jak upozornil člen kontrolní komise Pirátské strany Jakub Backa, Oganesjan se topí v dluzích, které mu navíc nadále nebudou promíjeny.

„K Oganesjanovi. Nakonec nenaštval jen dezoláty, ale i reálné věřitele ve svém oddlužení, a tak mu komerčka navrhla zrušit oddlužení,“ informoval advokát a insolvenční správce Backa a přidal příslušný dokument Komerční banky.

 

 

Konkrétně je z dokumentu patrné, že Komerční banka navrhla zrušení Oganesjanova oddlužení, a to na základě návrhu věřitelů, kteří tvrdí, že dlužník neplní podmínky schváleného splátkového kalendáře a že jeho skutečné příjmy jsou výrazně vyšší, než byly deklarovány během insolvenčního řízení.

„Věřitel je přesvědčen, že dlužník podmínky schváleného oddlužení neplní a sleduje nepoctivý záměr,“ uvádí zpráva věřitele předložená soudu. Podle insolvenčních dokumentů byly jeho příjmy stanovovány jako minimální. Dlužník předložil pracovní smlouvy a smlouvy o výkonu funkce s mzdovými výměry, které ukazovaly, že jeho čistý měsíční příjem nedosahuje ani průměrné mzdy,“ stojí ve zprávě, že Oganesjan tvrdí, že bere ani ne 20 tisíc měsíčně.

Věřitelé však podle zprávy Komerční banky tvrdí, že skutečný příjmový potenciál Oganesjana je mnohem vyšší. „Výše příjmů, s kterou počítá insolvenční řízení, je účelově nízká a nedopovídá reálným příjmům dlužníka, které získává přes spletitou strukturu společností, v nichž jako společníci vystupují jeho rodinní příslušníci a on sám v některých případech figuruje jako jednatel,“ uvádí zpráva.

Mezi hlavní zdroje příjmů patří jeho online aktivity. Na YouTube, kde vystupuje pod pseudonymem „DETEKTIV MIKE“, pravidelně publikuje virální videa s tisíci zhlédnutí. Na platformě HeroHero, kde je nejúspěšnějším tvůrcem, má 28 tisíc odběratelů. Podle věřitelů činí čistý měsíční příjem z této platformy přibližně 2 miliony korun měsíčně.

Další příjmy Oganesjan generuje přes Instagram (pseudonym „mikejezabijak“, 82 tisíc sledujících) a Spotify (pseudonym „MikeJePan“, 14 tisíc měsíčních posluchačů). Zpráva Komerční banky rovněž uvádí, že dlužník provozuje další podnikatelské aktivity, jejichž výnosy nejsou zcela transparentní.

Zrušení oddlužení může mít pro Oganesjana zásadní finanční a právní důsledky. Podle věřitelů je jednoznačné, že dlužníkovo současné jednání nesplňuje zákonné náležitosti a že jeho příjmový potenciál výrazně převyšuje oficiálně deklarovanou částku a budou proto aktivně vymáhat milionové dluhy.

Jakub Makarovič

