VZP: Umělá inteligence pomáhá s vyšetřením zraku diabetiků

Diabetes mellitus patří k nejčastějším chronickým nemocem a často s sebou nese další komplikace, například ischemickou chorobu srdeční, diabetickou nefropatii, neuropatii nebo retinopatii, která ohrožuje zrak. Právě retinopatii dnes mohou diabetologové odhalit včas díky programu VZP ČR a speciálním kamerám vybaveným umělou inteligencí. V provozu jsou už na 179 pracovištích.
„Od 1. ledna 2023 do konce července letošního roku podstoupilo vyšetření pomocí těchto kamer 65 297 klientů VZP ČR. Podezřelý nález objevily u 8 574 pojištěnců, tedy u 13 % vyšetřených, což je velmi vysoké číslo. Tak častý záchyt je jasným důkazem, že vyšetření reálně pomáhá včas odhalit závažné onemocnění, které neléčené může vést až k úplné slepotě pacienta“ říká Jan Bodnár, náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči, a dodává, že lékaři musí absolvovat odborné proškolení, aby tento typ péče mohli poskytovat: „V prvním roce školení absolvovalo 46 specialistů. Dnes už vyšetření nabízí 179 pracovišť napříč Českou republikou a je tak dostupné ve všech krajích.“ K zajištění této péče v ordinaci musí diabetolog kromě pořízení speciální kamery a softwaru absolvovat příslušné školení a uzavřít dodatek ke smlouvě s VZP ČR.
Diabetická retinopatie patří mezi nejčastější komplikace diabetu a vzniká v důsledku dlouhodobě zvýšené hladiny cukru v krvi. Cukrovka poškozuje jemné cévy v sítnici, které se mohou ztenčovat, prosakovat nebo se tvoří nové, abnormální cévy náchylné k prasknutí. Tyto změny vedou k postupnému zhoršování zraku a v pokročilých stádiích až k úplné slepotě, pokud není onemocnění včas rozpoznáno a léčeno.
V raných fázích se většinou neobjevují žádné příznaky, proto je pravidelné oční vyšetření zásadní součástí prevence. Včasná diagnostika diabetické retinopatie výrazně zvyšuje šanci na úspěšnou léčbu. Pacientům s diabetem se proto doporučuje pravidelně podstupovat oční vyšetření. Díky novým výkonům je nyní možné provést toto vyšetření přímo při pravidelné návštěvě diabetologa, což zjednodušuje přístup ke screeningu a významně snižuje riziko pozdního odhalení onemocnění. Tím lze lépe chránit kvalitu života pacientů.
Počet speciálních kamerek po krajích ČR
Záchyt diabetu u praktického lékaře
V rámci preventivních prohlídek u praktického lékaře se od 18 let věku každé 2 roky provádí orientační vyšetření moči a od věku 40 let v téže periodicitě také laboratorní vyšetření glykémie, při nichž by měl být dosud nerozpoznaný diabetes u pacienta zachycen.
Příspěvky pro diabetiky z fondu prevence – 6 000 Kč
K nejzávažnějším komplikacím diabetu patří syndrom diabetické nohy, dospělým klientům VZP ČR nabízí 3000 korun ročně na odbornou přístrojovou pedikúru nebo ošetření zdravotní sestrou s podiatrickým kurzem. Bez omezení věku pak VZP ČR nabízí diabetikům příspěvek 2000 korun na rehabilitační a rekondiční aktivity lázeňského typu nehrazené z veřejného zdravotního pojištění, jako například plavání, saunování, otužování, fyzioterapie nebo hydroterapie. Další příspěvek (1000 Kč) je pak určený k proplacení pomůcek, například desinfekčních prostředků či testovacích proužků, k nákupu jehel k inzulinovým perům, gelů a krémů určených k hojení ran a dalších. Na výše uvedených příspěvcích VZP ČR diabetikům vloni vyplatila přes 62 milionů korun.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva