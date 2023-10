Václav Neckář vstoupil do Síně slávy Českého rozhlasu

Herec a zpěvák Václav Neckář okouzluje svým hlasem rozhlasové posluchače už více než padesát let. V sobotu 21. října 2023, dva dny před jeho osmdesátými narozeninami, byl Václav Neckář uveden do prestižní Síně slávy Českého rozhlasu.

Ocenění obdržel v rámci živého přenosu pořadu Tobogan stanice ČRo Dvojka z pražského divadla Rokoko. Legendární zpěvák je teprve druhým držitelem této ceny v oblasti hudby.

„Je mi ctí přizvat do Síně slávy Českého rozhlasu legendárního zpěváka a herce Václava Neckáře, a to u příležitosti jeho 80. narozenin. Václavu Neckářovi co nejsrdečněji blahopřeji ke krásnému životnímu jubileu a těší mě, že přijal naše pozvání oslavit svoje kulatiny také ve společnosti Českého rozhlasu. Velmi si vážím jeho dlouholeté spolupráce s rozhlasem, kterou započal již v roce 1964. Jeho nezaměnitelný hlas několik desítek let zní éterem rozhlasových stanic a Neckářovy písničky jsou doposud velmi oblíbené mezi našimi posluchači. Nepochybně tak patří mezi výrazné osobnosti rozhlasové historie,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

V divadle Rokoko v Praze začala hvězdná kariéra Václava Neckáře, a tak se do tohoto divadla opět po letech vrátil na pozvání Českého rozhlasu. S Československým rozhlasem začal spolupracovat už v roce 1964 v Plzni. V tamním studiu nahrál i své první nahrávky, mimo jiné i vůbec první skladbu Jen tak Bobana Ondráčka a Jana Schneidera. V Praze pak od roku 1965 vystupoval právě v divadle Rokoko a zároveň spolupracoval s Tanečním orchestrem Československého rozhlasu pod vedením dirigenta a zároveň hudebního dramaturga Josefa Vobruby.

Od té doby nazpíval stovky písní, celá řada z nich se stala velmi oblíbená i mezi posluchači Českého rozhlasu. Dokládá to i úspěch v anketě Zlatý slavík. Už v roce 1965 obsadil třetí příčku hned za Karlem Gottem a Waldemarem Matuškou a na předních místech se držel až do roku 1981.

Do pražského Rokoka Václavu Neckářovi dorazili také pogratulovat Michal Prostějovský, Marta Kubišová, bratr Jan Neckář, zpěvák Michal Malátný nebo herec a zpěvák Denis Šafařík, který osobu Václava Neckáře ztvárňuje v divadelním představení Marta na pražské Kampě, a mnoho dalších významných hostů.

Václav Neckář se stal teprve druhým držitelem tohoto ocenění v oblasti hudby hned po Martě Kubišové, která ocenění převzala z rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala v rámci Koncertu pro Martu v roce 2022. Od ředitele programu Českého rozhlasu Ondřeje Nováčka obdržel zpěvák v Rokoku skleněnou sošku mikrofonu a také razítko s nápisem Síň slávy Českého rozhlasu: Václav Neckář 80.

