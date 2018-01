Veřejný ochránce práv: Změny v rodičovském příspěvku

Rodiče, kteří až do 1. ledna 2018 pobírali rodičovský příspěvek bez možnosti volby jeho výše, tj. 7 600 Kč do 9 měsíců věku dítěte a následně ve výši 3 800 Kč, a kteří i nadále pečují o dítě mladší čtyř let, mohou nyní požádat o zvýšení měsíčního příspěvku až na 7 600 Kč. Celková částka, kterou mohou čerpat maximálně do čtyř let věku dítěte, zůstává 220 000 Kč.

Rodičovský příspěvek může být i vyšší, pokud se alespoň jeden z rodičů ke dni narození dítěte účastní nemocenského pojištění. V takovém případě je možné pobírat rodičovský příspěvek až do výše 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenského v souvislosti s porodem či převzetím dítěte. Nově se tedy ruší horní limit 11 500 Kč měsíční výše rodičovského příspěvku.

Důležitou změnou je i to, že o rodičovský příspěvek mohou požádat i osvojitelé, kteří pečují o dítě do čtyř let věku, přestože dávku do celkové výše 220 000 Kč už z velké části nebo úplně vyčerpali pěstouni po přechodnou dobu. To, co už bylo pěstouny vyčerpáno, se osvojitelům nezapočítává, takže mají rovněž možnost čerpat příspěvek až do limitu 220 000 Kč. Osvojitelé, kterým úřad práce nevyplatil rodičovský příspěvek v plné celkové výši 220.000,- Kč z důvodu, že určitou část vyčerpali pěstouni na přechodnou dobu, mohou podat žádost o neprávem odepřenou dávku/dávku neprávem přiznanou v nižší částce tři roky zpětně.

Naopak, pěstouni, kteří mají dítě svěřeno do pěstounské péče na přechodnou dobu, už od 1. ledna nemají na rodičovský příspěvek nárok.

Podrobnosti o podmínkách nároku na rodičovský příspěvek najdete v letáku veřejné ochránkyně práv zde.

autor: Tisková zpráva