Vězeňská služba ČR: 150 tisíc korun pro nové uchazeče

Od 1.ledna 2018 může Vězeňská služba nabídnout uchazečům o přijetí do služebního poměru náborový příspěvek ve výši až do 150 tisíc korun. Tento příspěvek může být poskytnut uchazeči o přijetí do služebního poměru ve věznicích, kde neobsazenost služebních míst převyšuje 8%. Jeho výše tedy adekvátně odpovídá konkrétní personální situaci v jednotlivých věznicích. S nedostatkem příslušníků se VS ČR potýká zejména v pražských věznicích, kde je náborový příspěvek v maximální možné výši. Náborový příspěvek bude novým příslušníkům poskytnut po šestiměsíční zkušební době na základě jejich souhlasu, dalším kritériem pro jeho získání je setrvání ve služebním poměru u VS ČR šest let.

autor: Tisková zpráva