Vězeňská služba: Rozhovor s hlavním kaplanem služby

Vězňové potřebují kontakt s někým, kdo si na ně udělá čas a je schopen je vyslechnout, říká hlavní kaplan Vězeňské služby ČR Otto Broch v rozhovoru, který přinesl server Magazín Signály. Kaplan podle něj přichází do věznice společně s dobrovolnými duchovními, kteří tuto službu vykonávají ve svém volném čase, aby byl na blízku potřebným bližním, doprovázel je v obtížném období, nabízel jim duchovní hodnoty a lidskou podporu, bez které by naše duchovní služba nebyla ani věrohodná, ani účinná.

Každý kaplan ve vězeňství reprezentuje podle Brocha svoji církev, protože ta ho vysílá do pastorační služby ve vězení. "Zároveň vytváříme ekumenické společenství kaplanů. V současné době je to dvanáct křesťanských církví, které vysílají své kaplany, a v pětatřiceti vězeňských zařízení nás je na šedesát kaplanů. Svým způsobem je naše kaplanská služba určitým fenoménem, protože v naprosté většině států, nejen v Evropě, ale i ve světě, je tato služba rozdělená na katolickou a protestantskou část, kdežto u nás má každá církev stejné právo i stejnou zodpovědnost, ať je to církev zastoupená jedním kaplanem s malým úvazkem, nebo církve, které mají větší množství kaplanů a pracovních úvazků. Spolupracujeme ve velmi blízkých, nejen křesťanských vztazích, ale především v těch osobních a lidských. Jsme za to velice vděční a vážíme si toho," dodává.

Celý rozhovor s kaplanem Brochem najdete ZDE.

