Vězeňská služba: Zápasník motivoval k pozitivní změně

11.01.2026 20:16 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Před vánočními svátky navštívil Věznici Všehrdy nejznámější český MMA zápasník Jiří Procházka. V rámci projektu Správný start zavítal mezi mladistvé odsouzené. Ve vánočním workshopu s nimi mimo jiné sdílel svůj životní příběh.

Foto: vscr.cz
Popisek: Vězeňská služba ČR - logo

Autorem projektu Správný start je Jonáš Motyčka, který s mladistvými odsouzenými ve Věznici Všehrdy pracuje dlouhodobě. Před Vánoci pro ně připravil dárek v podobě „inspirace, motivace a osobního setkání s výjimečnou osobností,“ jak řekl. Dodal, že „dopolední program bude mít podobu besedy, během níž budou mít mladiství možnost Jiřímu Procházkovi klást otázky a otevřeně s ním diskutovat. Součástí setkání bude také vyprávění jeho osobního životního příběhu – cesty plné disciplíny, překonávání překážek a hledání vlastních hodnot.“

Cílem nejen předvánočního workshopu je snaha mladistvým odsouzeným ukázat, že „změna je možná a že i z náročných životních situací lze najít cestu vpřed,“ uzavřel Motyčka.

