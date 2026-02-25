Český rozhlas: Zahraniční vysílání slaví devadesát let

Hlas, který z Prahy mířil do světa ve chvílích ohrožení i naděje, slaví devadesát let. Český rozhlas připomíná 90. výročí zahraničního vysílání speciální výstavou v Galerii Vinohradská 12 a také osmidílným dokumentárním seriálem Praha volá svět! 90 let v éteru, který ukazuje, jak se z krátkovlnného vysílání vzniklého v roce 1936 stal dlouhodobý most mezi Českem a světem. Vysílání, které provázelo zemi v době okupace, studené války i po roce 1989, a které dodnes propaguje Českou republiku napříč kontinenty.
Zahraniční vysílání Českého rozhlasu představuje již od roku 1936 jeden z hlavních nástrojů, jímž Česká republika komunikuje se světem. „Dnes funguje jako moderní multimediální platforma Radio Prague International, která vysílá v sedmi jazykových mutacích a prostřednictvím webu, podcastů, satelitního vysílání i partnerských rozhlasových stanic oslovuje posluchače napříč kontinenty,“ uvádí René Zavoral, generální ředitel Českého rozhlasu. Jde o nástroj veřejné diplomacie, který přispívá k propagaci dobrého jména České republiky v zahraničí. „Obdobná služba existuje v převážné většině evropských států, včetně všech našich sousedů,“ doplňuje René Zavoral.
Mimořádný aktuální dosah Radio Prague International dokládá statistika, podle které v loňském roce zavítali na web radio.cz lidé ze všech zemí světa s výjimkou Severní Koreji, Kuby a Tuvalu. Jednalo se o více než 8 milionů návštěvníků. Nejvíce lidí sleduje obsah zahraničního vysílání v Německu, Francii, USA, Rakousku, Španělsku, Velké Británii, Ukrajině, Švýcarsku, Kanadě a Polsku. Z jazyků je nejvyužívanější angličtina před němčinou a francouzštinou.
Dokument Praha volá svět! 90 let v éteru mapuje vývoj od krátkých vln až po digitální éru
U příležitosti devadesátých narozenin zahraničního rozhlasového vysílání odvysílá Český rozhlas Plus nový dokumentární seriál Praha volá svět! 90 let v éteru autora Jaromíra Marka vždy v pátek počínaje 27. únorem, a to ve 13:05. Všechny díly budou dostupné také na portálu mujRozhlas.
Seriál Praha volá svět! 90 let v éteru připomíná klíčové okamžiky moderních dějin, kdy hlas z Prahy vstupoval do mezinárodního prostoru. „V osmi epizodách sleduje proměny redakce, technologií i samotného smyslu zahraničního vysílání — od nástroje informování v krizovém předválečném a válečném období, až po dnešní multimediální platformu Radio Prague International, která publiku v zahraničí přináší spolehlivé zpravodajství, kulturní a ekonomická témata i kontext o dění v Česku. Ve svém důsledku podporuje zahraniční obchod i zájem o cestování do České republiky,“ říká Klára Stejskalová, šéfredaktorka stanice Radio Prague International.
Autor seriálu Jaromír Marek při práci vycházel z archivních nahrávek Českého rozhlasu i rozhovorů s pamětníky a současnými redaktory. „Rozhlasové vysílání do zahraničí není u nás příliš známé. Jeho historie i současnost jsou ale opravdu mimořádné. Když jsem se ponořil do studia materiálů a poslechu archívních nahrávek, otevřel se přede mnou fascinující svět rozhlasové historie. Osobnosti, jejichž hlas zazněl v Radiu Praha, byly opravdu výjimečné: od Karla Čapka po Milana Kunderu. Počet dopisů z celého světa, který přicházely a přicházejí je neuvěřitelný. Zahraniční vysílání Československého a později Českého rozhlasu, je opravdovým fenoménem,“ říká.
Každý z osmi dílů se věnuje jednomu tematickému okruhu – od boje s nacistickou propagandou přes vysílání během srpna 1968 až po kuriózní dary posluchačů, jako byla tygří kůže z Bengálska. Posluchači se dozvědí, proč se vysílalo ve svahilštině, jak fungoval unikátní systém Interprogram, jakou roli hrály QSL lístky a jak se zahraniční vysílání proměnilo v digitální éře. Právě dlouhodobý vztah s publikem patří k charakteristickým znakům zahraničního vysílání.
Výročí připomene i výstava
Výstava „Praha volá svět! 90 let v éteru“ představuje zahraniční vysílání Českého rozhlasu jako živý organismus, který se po desetiletí proměňoval spolu s dějinami i technologiemi. Návštěvníci projdou od prvních vysílačů a rozhlasových studií 30. let přes období válečných a poválečných zlomů až po současnou digitální redakci. K vidění budou původní scénáře vysílání, archivní fotografie technického zázemí, ukázky dobového programového schématu v řadě jazyků i portréty redaktorů, kteří stáli u mikrofonu v klíčových historických okamžicích.
Samostatnou část tvoří autentická korespondence posluchačů – dopisy, pohlednice, obálky se známkami z různých kontinentů a sběratelsky ceněné QSL karty potvrzující příjem signálu ze všech koutů světa. Tyto materiály dokládají, že vysílání nebylo jednosměrné, ale vytvářelo skutečný dialog s posluchači.
Výstava zároveň přibližuje i současnou podobu Radio Prague International: návštěvníci uvidí vizuály podcastů, ukázky webu a multimediálních projektů a prostřednictvím zvukových ukázek si budou moci poslechnout archivní i novější nahrávky. Expozice bude otevřena od 3. do 15. března 2026 v Galerii Vinohradská 12.
