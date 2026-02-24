TOP 09 chce 450 miliard na armádu. V debatě zaznělo i „všimné“

Téma Ukrajiny nepřestává budit vášně ani při zahájení pátého roku bojů a stejně tak pokračuje trend, kdy některé politické subjekty bojující zemi berou jako své hlavní téma. Jde například o TOP 09. Mnozí čelní představitelé této malé strany se na sociálních sítích k otázkám, které mají přímou či nepřímou souvislost s válečným konfliktem na Ukrajině, vyjadřují prakticky denně.
Aktuálně během již čtvrtého výročí zahájení války na Ukrajině se na oficiálních internetových kanálech TOP 09 několikrát objevilo heslo, že klíčovou prioritou musí být navýšení obranných výdajů na 5 procent HDP, což by při současné výši státního rozpočtu a HDP znamenalo bezmála 450 miliard korun a tedy necelou pětinu celého rozpočtu České republiky.
„Jakmile se vrátíme do vlády, navyšování výdajů na obranu až do úrovně 5 % HDP bude naše klíčová priorita,“ tvrdí na sociálních sítích TOP 09 i svých vlastní poslanec TOP 09 Marek Ženíšek.
Velmi podobně se vyjadřuje i šéf strany Matěj Ondřej Havel. „Mým cílem není nic menšího než vrátit TOPku do vlády. Jakmile se do Strakovky vrátíme, budeme tlačit 5 % HDP na obranu ČR jako klíčovou prioritu. Je to možná ta největší priorita, kterou máme,“ řekl Havel.
Jak to vnímají politici jiných stran? Je největší prioritou České republiky skutečně dostat zbrojní výdaje na 5 procent HDP, tedy zhruba 450 miliard Kč? Zeptali jsme se politiků napříč stranami.
„Posilovat armádu a obranyschopnost je velmi důležité, ale musí to být pod vlivem toho, co potřebujeme nakoupit, nikoliv kolik potřebujeme utratit,” sděluje pro ParlamentníListy.cz první vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO).
“To není priorita, to je blbost. Je to likvidace fungování státu ve prospěch válečné ekonomiky a zisků pohádkově bohatnoucích zbrojařů. Mimochodem Fialova vláda nebyla schopna utratit ani 2 %, a proto posílala nesmyslné zálohy na stíhačky, které uvidíme možná za 10 let, takže ještě 10 let žádné bezpečnosti přispívat nebudou,” řekla redakci europoslankyně za KSČM Kateřina Konečná.
Ze strany TOP 09 jde podle šéfa zahraničního výboru Sněmovny Radka Vondráček z ANO o prázdná hesla. “Jsme si vědomi mezinárodní bezpečnostní situace, a proto klademe důraz na to, že klíčová je efektivita obranných výdajů. O tom hovoříme s americkými partnery. Opozice jen pronáší hesla a Česko by nejraději zruinovala. Ekonomicky i bezpečnostně, když soustavně podrývá naše spojenectví s USA,” uvedl.
Jaký názor má poslanec za SPD a šéf strany PRO Jindřich Rajchl? “Že je to absolutní nesmysl. Každý realisticky uvažující člověk chápe, že tento požadavek nesměruje k tomu, abychom odradili Putina, jenž navíc v roce 2035 už pravděpodobně ani prezidentem Ruska nebude. Skutečným cílem je vzít lidem více peněz z jejich daní a přesunout je na účty bank a zbrojařských korporací, které následně rády pošlou všimné politikům, kteří to navýšení prosadili. Více zbraní nám nepřinese mír, nýbrž válku. To už nám historie mnohokrát potvrdila. Mír se nezajišťuje odstrašením, nýbrž dialogem u kulatého stolu,” reagoval na dotaz.
“Bezpečnost beru vážně. Válka na Ukrajině jasně ukázala, že obrana státu není téma na okraj. Zvyšování výdajů na obranu ano, ale vždycky musíme vycházet z toho, na co náš stát skutečně má. Upřímně si teď neumím představit, že bychom skokově dávali 5% HDP na obranu. To jsou stovky miliard navíc. Každá taková koruna by někde chyběla: ve zdravotnictví, školství nebo třeba v pomoci lidem, kteří už teď počítají každou tisícovku. Navíc nejde jen o to utratit víc. Jde o to utrácet rozumně, efektivně, transparentně a bez předražených zakázek. Ne závody v procentech, ale skutečné posílení obranyschopnosti. Takže ano, silná armáda je priorita. Ale musí to být krok za krokem, podle možností republiky a s jasným plánem. Ne politické gesto, které dobře zní, ale nedává ekonomický smysl,” odpověděl předseda Přísahy a senátor Robert Šlachta.
Poslanec SPD Jaroslav Foldyna reagoval originálně. “Měli bychom na zbrojení dávat minimálně 40 % HDP. Jinak hrozí, že si od nás po našem obsazení Rusové odvezou všechny specialisty na genderové vědy a navrch ještě bývalou ministryni Langšádlovou, aby jim tam vedla jejich kosmický program,” sdělil redakci.
“Celé je to úplně jinak. Právě tihle největší válečníci, z Topky i odjinud, jsou pro naši zemi největším nebezpečím. Nic jiného než nekritickou adoraci Ukrajiny, patologickou nenávist k Rusku a další a další zbrojení totiž ve svém repertoáru nemají. Oni jsou s to naši zemi do té války ještě opravdu zatáhnout. Úplně poslední, co je zajímá, jsou občané naší země. Peníze ale potřebujeme především pro naše lidi, a ne pro hrstku vyvolených, kteří nekontrolovatelně bohatnou na dalším pokračování a nedej Bože na eskalaci ukrajinského konfliktu. Tím vůbec neříkám, že naši obranu nemáme udržovat na potřebné úrovni, ale musí se tak dít přiměřeně našim finančním možnostem,” míní šéfka Trikolory a poslankyně za SPD Zuzana Majerová.
