„Epstein jen Billovi půjčoval letadlo.“ Clintonovi u výslechu kvůli stovkám záznamů

26.02.2026 11:05 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Nejdřív se tvrdě bránili, ale nakonec změnili názor. Manželé Clintonovi budou ve čtvrtek a v pátek vypovídat před zákonodárci o kauze Epstein. Prostřednictvím videohovoru. Oba budou vypovídat pod přísahou. Clintonová se ke kauze znovu vyjádřila i do médií.

Foto: screen YouTube
Popisek: Hillary Clintonová a Petr Macinka na Mnichovské bezpečnostní konferenci

Hillary Clintonová po čase upoutala pozornost českého publika diskusí s českým ministrem zahraničí na Mnichovské bezpečnostní konferenci Petrem Macinkou (Motoristé). Jejich slovní střet zaznamenali i voliči ve Spojených státech.

Teď manžele Clintonovy čeká jiné povídání. Ve čtvrtek a v pátek budou před americkými zákonodárci vypovídat v kauze Jeffreyho Epsteina. Prostřednictvím videohovoru. Clintonová promluví jako první během čtvrtku, její manžel a bývalý prezident Bill Clinton dostane prostor v pátek. Oba budou vypovídat pod přísahou. Slyšení bude neveřejné.

Jméno a fotografie bývalého prezidenta se objevují ve spisech v případu sexuálního predátora Jeffreyho Epsteina, který zemřel v roce 2019. Bývalý nájemník Bílého domu popírá veškerá obvinění související s jeho spojením s Epsteinem.

Kauza Jeffreyho Epsteina vyvolala pozornost takřka všech světových médií. Hillary Clintonová o kauze promluvila mimo jiné i ve vysílání německé veřejnoprávní televize ARD. V talk show Maischberger popřela jakékoli osobní spojení s Epsteinem.

„Nikdy jsem se s ním nesetkala. Někdo říkal, že jsem mu jednou na recepci potřásla rukou, ale to si nepamatuji,“ řekla do kamer.

A hájila svého manžela.

„Můj manžel se s ním setkal jen proto, že mu (Epstein) poskytl letadlo k cestám po charitativních projektech, které Bill absolvoval v souvislosti s programem o HIV/AIDS. Dohoda o poskytnutí letadla skončila roky před jeho (Epsteinovým) odsouzením.“

„Těšíme se na výslech Clintonových v rámci našeho vyšetřování hrůzných zločinů Epsteina a (Ghislaine) Maxwellové, abychom zajistili transparentnost a odpovědnost vůči americkému lidu a obětem,“ uvedl začátkem tohoto měsíce předseda dohledového výboru Sněmovny reprezentantů James Comer, republikánský kongresman za stát Kentucky. Na vyjádření kongresmana upozornil server listu USA Today

Bill Clinton se v dokumentech spojených s Epsteinem objevuje opakovaně. Před rokem 2008, ale i po roce 2008, po tom, co se Epstein přiznal k provozování prostituce. Jméno Hillary Clintonové se v dokumentech Epsteina objevuje více než 700krát. Většinu z nich tvořily články o její prezidentské kampani v roce 2016.

Kongresman Robert Garcia, vysoce postavený demokrat ve Výboru pro dohled Sněmovny reprezentantů, obvinil ministerstvo spravedlnosti USA, že zadržuje důležitou listinu, která s Jeffreym Epsteinem spojuje dnešního prezidenta Donalda Trumpa. Jde o dokument, v němž před FBI vypovídala žena, která Trumpa obvinila ze spáchání trestného činu sexuální povahy.

Z Bílého domu přišla odpověď.

Mluvčí Bílého domu Abigail Jacksonová ve středu uvedla, že Trump byl „zcela zbaven viny za cokoli, co mohlo být spojeno s Epsteinem“. Na vyjádření upozornila agentura Reuters.  A skutečností je, že v souvislosti s Epsteinovou kauzou Trump nikdy nebyl oficiálně z ničeho obviněn.

Bill Gates se omlouvá. Dohra skandálu s Epsteinem a prostitutkami
Zbořil: Praha pracuje na svém sebezničení z vlastní vůle
Jana Šťastná: Řízení elit
A co v Česku? Lipavský by chtěl zjistit, jestli stopy Epsteina nejsou i zde

 

