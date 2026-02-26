„Epstein jen Billovi půjčoval letadlo.“ Clintonovi u výslechu kvůli stovkám záznamů

Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Teď manžele Clintonovy čeká jiné povídání. Ve čtvrtek a v pátek budou před americkými zákonodárci vypovídat v kauze Jeffreyho Epsteina. Prostřednictvím videohovoru. Clintonová promluví jako první během čtvrtku, její manžel a bývalý prezident Bill Clinton dostane prostor v pátek. Oba budou vypovídat pod přísahou. Slyšení bude neveřejné.
Jméno a fotografie bývalého prezidenta se objevují ve spisech v případu sexuálního predátora Jeffreyho Epsteina, který zemřel v roce 2019. Bývalý nájemník Bílého domu popírá veškerá obvinění související s jeho spojením s Epsteinem.
Kauza Jeffreyho Epsteina vyvolala pozornost takřka všech světových médií. Hillary Clintonová o kauze promluvila mimo jiné i ve vysílání německé veřejnoprávní televize ARD. V talk show Maischberger popřela jakékoli osobní spojení s Epsteinem.
„Nikdy jsem se s ním nesetkala. Někdo říkal, že jsem mu jednou na recepci potřásla rukou, ale to si nepamatuji,“ řekla do kamer.
A hájila svého manžela.
„Můj manžel se s ním setkal jen proto, že mu (Epstein) poskytl letadlo k cestám po charitativních projektech, které Bill absolvoval v souvislosti s programem o HIV/AIDS. Dohoda o poskytnutí letadla skončila roky před jeho (Epsteinovým) odsouzením.“
„Těšíme se na výslech Clintonových v rámci našeho vyšetřování hrůzných zločinů Epsteina a (Ghislaine) Maxwellové, abychom zajistili transparentnost a odpovědnost vůči americkému lidu a obětem,“ uvedl začátkem tohoto měsíce předseda dohledového výboru Sněmovny reprezentantů James Comer, republikánský kongresman za stát Kentucky. Na vyjádření kongresmana upozornil server listu USA Today.
Bill Clinton se v dokumentech spojených s Epsteinem objevuje opakovaně. Před rokem 2008, ale i po roce 2008, po tom, co se Epstein přiznal k provozování prostituce. Jméno Hillary Clintonové se v dokumentech Epsteina objevuje více než 700krát. Většinu z nich tvořily články o její prezidentské kampani v roce 2016.
Z Bílého domu přišla odpověď.
Mluvčí Bílého domu Abigail Jacksonová ve středu uvedla, že Trump byl „zcela zbaven viny za cokoli, co mohlo být spojeno s Epsteinem“. Na vyjádření upozornila agentura Reuters. A skutečností je, že v souvislosti s Epsteinovou kauzou Trump nikdy nebyl oficiálně z ničeho obviněn.
