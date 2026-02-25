Petr Pavel naštval USA. Ty mají podrobné informace

Spojeným státům se nelíbí prohlášení Petra Pavla, které pronesl směrem k incidentům v Minnesotě, kde po zásahu agentů ICE (Imigrační a celní úřad Spojených států amerických, pozn. red.) zemřeli dva lidé. Pavel totiž hovořil o tom, že se jednalo o vraždy. Podle amerického velvyslance v Praze Nicholase Merricka jde od prezidenta Pavla o „špatnou volbu slov“.
Co přesně Petr Pavel řekl? „Já jsem se díval na oba ty případy mnohokrát, na mnoho videí z mnoha úhlů, a i když už dlouho nejsem v ozbrojené složce, tak si troufnu tvrdit, že oba dva případy byly vraždou. A tak je třeba to nazvat. A myslím, že to tak velká část Američanů včetně voličů Trumpa vidí. Něco jiného je razantní zásah proti nelegálním migrantům a něco jiného zabít bezbranného člověka. Každý člen bezpečnostní složky musí mnohokrát vážit, než zmáčkne spoušť. A v tomto případě, kdy nedošlo k přímému ohrožení příslušníků, bylo použití zbraně neadekvátní,“ uvedl Petr Pavel.
V rozhovoru pro CNN Prima NEWS výroky hlavy státu na základě otázky reportéra komentoval americký velvyslanec Nicholas Merrick.
„Ne. Nemyslím si, že je to nejlepší volba slov, ale přesto je to tragédie. Je to součást většího problému, kde jsme měli imigrační systém, který se vymkl kontrole, a prezident Trump byl zvolen s mandátem provést v této oblasti zásadní změny. A do značné míry se nám to podařilo. Vyřešili jsme otázku hranic a teď se zabýváme lidmi v zemi, kteří jsou zde nelegálně, nebo našimi občany, kteří mají problémy s kriminalitou a podobnými věcmi. Celý tento proces může být často velmi náročný a vytváří prostor pro tragédii, jako je ta, ke které došlo v Minneapolis. Pro všechny je velmi smutné, že se takové věci staly,“ uvedl v rozhovoru pro CNN Prima NEWS velvyslanec USA.
Politický pozorovatel a novinář Erik Best, který pochází ze Spojených států, se pro ParlamentníListy.cz podivuje nad jednoznačným soudem, který o incidentech v Americe prezident Pavel vyslovil. „Je pozoruhodné, že prezident České republiky nectí presumpci neviny, což je základ demokracie a právního státu. Přitom se stále ohání demokratickými principy. Říct, že je něco vražda, aniž by byl rozsudek soudu, to je opravdu silná káva. Druhá rovina je neméně důležitá. Je to asi poprvé, kdy na takové úrovni vidíme přenesení souboje mezi americkými republikány a demokraty do České republiky,“ míní.
„Reakce českého prezidenta je stejná jako u demokratů v USA. Ti ale vědí, že překračují hranice, přesto to dělají. Naproti tomu na prezidenta reagoval americký velvyslanec jako republikán, byť samozřejmě podstatně mírněji. Na diplomatické úrovni to byl ale možná ještě horší způsob, protože kritizoval prezidenta hostitelské země. Češi tady mají možnost vidět na menším plátně, jak to v Americe vypadá. Demokrat versus republikán,“ konstatuje Erik Best.
České diplomatické kruhy byly dle našich zjištění slovy Petra Pavla zděšeny. Zatímco totiž Babišova vláda se pokouší, nyní hlavně zásluhou ministra Macinky, napravit chybu Fialova kabinetu a navázat těšné vztahy s administrativou Donalda Trumpa, na Pražském hradě činí pravý opak.
„Dost se o tom mluvilo, hlavně po tom přátelském upozornění, které se Pavlovi dostalo od amerického velvyslance. Jsme rádi, že pan Merrick zvolil smířlivý tón, ale na druhou stranu víme, že takto mluvil pouze z úcty k naší zemi a nejspíš i nové vládě. Ve skutečnosti byl naštvaný, skutečně naštvaný a nikdo se mu nemůže divit. Není normální, aby prezident takto šíleně komentoval vnitřní záležitosti jiné země a dával kategorické soudy, že něco byla ze strany příslušníků státních orgánů v USA vražda, když nebylo uzavřeno vyšetřování a o soudu ani nemluvě,“ popisuje pro ParlamentníListy.cz zdroj z naší diplomacie.
Podle jeho slov naštěstí nehrozí poškození vztahů s Trumpovou Amerikou. „Ve Washingtonu velmi dobře chápou, že je velký rozdíl mezi novou vládou a prezidentem Pavlem. Jestli si někdo myslí, že tam nevědí o těch jeho starších výrocích, že považuje Trumpa za odpudivou bytost a nepodal by mu ruku, tak se plete. Velmi dobře znají protiamerické naladění Pražského hradu a velmi dobře znají, že nová vláda to vidí opačně. A je to právě vláda, kdo udává tón i směr zahraniční politiky. Prezident sice dělá ostudu, ale dveře k Trumpovi nám zavřít nemůže, protože je teď České republice dokořán otevřel ministr Macinka. Musím říct, že hodně mých kolegů je velmi pozitivně překvapeno, jak schopný je diplomat. Po zkušenostech s jeho předchůdcem je to jako léčivý balzám,“ dodává pochvalně na adresu šéfa Motoristů český diplomat.
ParlamentníListy.cz měly možnost o Pavlově kauze hovořit také s člověkem, který má blízko k pražské americké ambasádě. Z jeho slov plyne, že současné osazenstvo velvyslanectví USA nepovažuje českého prezidenta za partnera, ale spíše hlásnou troubu antirepublikánského tábora a Trumpovy opozice.
„Je jim (Američanům, pozn. red.) úplně jasné, že to hodnocení incidentů v Minneapolisu nemá ze své hlavy, ale protože to je jako přes kopírák totéž, co tvrdí Trumpovi odpůrci. Normální člověk by řekl, že se mu to možná nelíbí, ale neví, co přesně se stalo, že to byl policista a ta žena ho chtěla srazit. Pavel se jednoznačně postavil do řad antitrumpovského tábora. Každý, kdo má všech pět pohromadě, v USA ví, že pokud vás v autě zastavuje policista, máte auto okamžitě zastavit. Neexistuje, že byste odjel, to je nepřípustné. Pakliže se někdo chová opačně, a ještě se za to dočká chvály, tak to není normální. Každý běžný Američan vám to řekne,“ popisuje pro ParlamentníListy.cz člověk s těsnými vazbami na Spojené státy.
Velvyslanec USA Nicholas Merrick se podle jeho slov hodně držel, když na Pavlovy výroky reagoval jen jako o „nepříliš dobré volbě slov“. „Docela se divím, že nebyl kvůli Pavlovi předvolán český velvyslanec v Americe, ale možná to nechali být kvůli přátelskému naladění současné vlády. Nad slunce jasné ovšem je, že velvyslanec Merrick je na Pavla opravdu hodně naštvaný a není to zdaleka poprvé. Mluvit o vraždě je prostě mimo. V americkém pojetí vražda znamená záměrné zabití. V nejhorším případě by se v tomto případě mohlo jednat o manslaughter, což je neúmyslné zabití nebo zabití z nedbalosti. Mezi tím a vraždou je v Americe obrovský rozdíl. A prezident tady řekne, že to byla jednoznačná vražda? Šílené,“ dodává zdroj z blízkosti amerického velvyslanectví v Praze.
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
- BPP
- Profil není převzatý, články vkládá redakce.
- prezident České republiky
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.